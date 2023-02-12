Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören bazı yollar dron ile görüntülendi

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'taki bazı mahalle yolları tamamen kullanılamaz hale geldi.

Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem sırasında Çöçelli ve Evri mahalleleri arasında bağlantıyı sağlayan yol tamamen çöktü.

AA ekipleri, depremin yollarda bıraktığı izleri dron ile görüntüledi.

Bir kısmı Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep oto yolunun üzerinden geçen yolu görmek isteyen bazı köylüler de bölgeye geldi.

Evri Mahallesi'nde yaşayan Hasan Tercan, AA muhabirine, deprem sırasında Gaziantep'te bulunduğunu, depremin ardından mahallesine döndüğünü belirterek, "Allah böyle depremi bir daha göstermesin. Acımız büyük, Türkiye'mizin başı sağ olsun. Bu yol, Evri ve Çöçelli arasında kalıyor. Yol harap olmuş, Allah daha beterini göstermesin." diye konuştu.

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