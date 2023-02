Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum

KAHRAMANMARAŞ (AA) - TEZCAN EKİZLER/DURMUŞ GENÇ - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin yaşandığı Kahramanmaraş'ın kırsal mahallelerinde yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Berit Dağı eteğinde bulunan Göksun ilçesine bağlı Ericek Mahallesi'ndeki evler, 7,6 büyüklüğündeki Elbistan merkezli ikinci depremde büyük hasar gördü.

Mahallede bulunan 50 ev, deprem nedeniyle tamamen yıkıldı. Mahalle sakinleri ve jandarmanın da katıldığı arama kurtarma çalışmalarında 29 kişi enkazdan kurtarıldı.

Mahallede 40 kadar evde büyük çaplı hasar oluştu, birçok otomobil ve traktör enkaz altında kaldı.

Depremin ardından mahalle genelinde elektrik hatlarındaki arıza nedeniyle kesintiler yaşanırken, ekiplerin yaptığı müdahalenin ardından Ericek'e yeniden elektrik verilmeye başlandı.

Aileler için ilk etapta Şehit Elhas Esendere İlkokulunun bahçesine 50 çadır kuruldu.

Güngören Belediyesince, mahalleye tırlarla 20 konteyner ev getirildi. Konteyner evlerin kurulumuna başlandı. Konteynerlerin kurulumuna jandarma da destek veriyor.

- "Halkımızın yanındayız"

Güngörün Belediyesi Tesisler Müdürü Kadir Özgören, depremin ardından Güngören halkının yardımlarını ulaştırmak için bölgeye geldiklerini ifade etti.

Belediye Başkanı Bünyamin Demir'in yapılan çalışmaları yerinde takip ettiğini anlatan Özgören, Ericek Mahallesi'nde konteyner kurulumuna başladıklarını belirterek, "Aynı zamanda AFAD yardımıyla çadırlarımızı kurduk. Göksun ilçesinde yapmış olduğumuz faaliyetlerin ardından Ericek'te de halkımızın yanındayız. Her türlü desteğe hazırız. Burada 20 konteynerimiz var. Aynı zamanda içerilerine her türlü soba, yatak, battaniye, gıda temini konusunda belediye başkanımız her türlü desteği vermektedir." diye konuştu.

Mahalle sakini 63 yaşındaki Osman Kılıç ise birçok arkadaşını depremde kaybettiğini dile getirerek, "Burayı deprem yerle bir etti, sağlam bir şey kalmadı. Kayseri'den yardım geldi, Allah razı olsun." dedi.

Hüseyin Kaya ise depremde kardeşini kaybettiğini, 3 yeğeninin öksüz kaldığını gözyaşları içinde anlattı.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.