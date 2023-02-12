Kahramanmaraş'ın kırsal mahallelerinde yaralar sarılmaya çalışılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ın kırsal mahallelerinde yaralar sarılmaya çalışılıyor

AA

Kahramanmaraş'ın kırsal mahallelerinde yaralar sarılmaya çalışılıyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - TEZCAN EKİZLER/DURMUŞ GENÇ - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin yaşandığı Kahramanmaraş'ın kırsal mahallelerinde yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Berit Dağı eteğinde bulunan Göksun ilçesine bağlı Ericek Mahallesi'ndeki evler, 7,6 büyüklüğündeki Elbistan merkezli ikinci depremde büyük hasar gördü.

Mahallede bulunan 50 ev, deprem nedeniyle tamamen yıkıldı. Mahalle sakinleri ve jandarmanın da katıldığı arama kurtarma çalışmalarında 29 kişi enkazdan kurtarıldı.

Mahallede 40 kadar evde büyük çaplı hasar oluştu, birçok otomobil ve traktör enkaz altında kaldı.

Depremin ardından mahalle genelinde elektrik hatlarındaki arıza nedeniyle kesintiler yaşanırken, ekiplerin yaptığı müdahalenin ardından Ericek'e yeniden elektrik verilmeye başlandı.

Aileler için ilk etapta Şehit Elhas Esendere İlkokulunun bahçesine 50 çadır kuruldu.

Güngören Belediyesince, mahalleye tırlarla 20 konteyner ev getirildi. Konteyner evlerin kurulumuna başlandı. Konteynerlerin kurulumuna jandarma da destek veriyor.

- "Halkımızın yanındayız"

Güngörün Belediyesi Tesisler Müdürü Kadir Özgören, depremin ardından Güngören halkının yardımlarını ulaştırmak için bölgeye geldiklerini ifade etti.

Belediye Başkanı Bünyamin Demir'in yapılan çalışmaları yerinde takip ettiğini anlatan Özgören, Ericek Mahallesi'nde konteyner kurulumuna başladıklarını belirterek, "Aynı zamanda AFAD yardımıyla çadırlarımızı kurduk. Göksun ilçesinde yapmış olduğumuz faaliyetlerin ardından Ericek'te de halkımızın yanındayız. Her türlü desteğe hazırız. Burada 20 konteynerimiz var. Aynı zamanda içerilerine her türlü soba, yatak, battaniye, gıda temini konusunda belediye başkanımız her türlü desteği vermektedir." diye konuştu.

Mahalle sakini 63 yaşındaki Osman Kılıç ise birçok arkadaşını depremde kaybettiğini dile getirerek, "Burayı deprem yerle bir etti, sağlam bir şey kalmadı. Kayseri'den yardım geldi, Allah razı olsun." dedi.

Hüseyin Kaya ise depremde kardeşini kaybettiğini, 3 yeğeninin öksüz kaldığını gözyaşları içinde anlattı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)DEPREMDE OTOYOL VE KARA YOLLARINDA DERİN YARIKLAR, ÇÖKMELER OLUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEPREMDE OTOYOL VE KARA YOLLARINDA DERİN ...
(Görüntülü)KAHRAMANMARAŞ KARAYOLUNDA OLUŞAN METRELERCE UZUNLUKTAKİ YARIKLAR DRONLE GÖRÜNTÜLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)KAHRAMANMARAŞ KARAYOLUNDA OLUŞAN ...
Rus sağlık ekipleri, 13 doktor ile Kahramanmaraş'ta hizmet veriyor
YEREL HABERLER Rus sağlık ekipleri, 13 doktor ile Kahramanmaraş'ta ...
Depremde otoyol ve kara yollarında derin yarıklar, çökmeler oluştu
YEREL HABERLER Depremde otoyol ve kara yollarında derin yarıklar, ...
Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören bazı yollar dron ile görüntülendi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören bazı yollar ...
TÜGVA deprem bölgesindeki depremzedelere yardım eli uzatıyor
YEREL HABERLER TÜGVA deprem bölgesindeki depremzedelere yardım eli ...
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde arama kurtarma ...
Deprem bölgesindeki çocuklara psikolojik destek
YEREL HABERLER Deprem bölgesindeki çocuklara psikolojik destek
Sakarya depremini yaşayan itfaiyeciler Kahramanmaraş'ta depremzedelerin yardımına koşuyor
YEREL HABERLER Sakarya depremini yaşayan itfaiyeciler ...
(Görüntülü)YOLU KAYBEDEN EKİPLER, ÖNLERİNE ÇIKAN KÖPEĞİ TAKİP EDEREK YARDIM BEKLEYEN KÖYE ULAŞTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)YOLU KAYBEDEN EKİPLER, ÖNLERİNE ÇIKAN ...
Muş Valisi Gündüzöz, Kahramanmaraş'ta arama kurtarma ekiplerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Muş Valisi Gündüzöz, Kahramanmaraş'ta arama kurtarma ...
(Görüntülü)DEPREM BÖLGESİNDE &#039;HIRSIZ&#039; ALARMI
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEPREM BÖLGESİNDE 'HIRSIZ' ...
Deprem uzmanlarından "hasarlı binalara girmeyin" uyarısı
YEREL HABERLER Deprem uzmanlarından "hasarlı binalara girmeyin" ...
Kahramanmaraş'ta 135. saatte bir çocuğun enkazdan kurtarılma anı görüntülendi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 135. saatte bir çocuğun enkazdan ...
Deprem bölgesinde 'hırsız' alarmı
YEREL HABERLER Deprem bölgesinde 'hırsız' alarmı
(Görüntülü) 6 AYLIK HAMİLE BUSE, 136&#039;NCI SAATTE KURTARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) 6 AYLIK HAMİLE BUSE, 136'NCI SAATTE ...
6 AYLIK HAMİLE BUSE, 136'NCI SAATTE KURTARILDI  
YEREL HABERLER 6 AYLIK HAMİLE BUSE, 136'NCI SAATTE KURTARILDI  
6 aylık hamile Buse, 136'ncı saatte kurtarıldı
YEREL HABERLER 6 aylık hamile Buse, 136'ncı saatte kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta enkaz altından bir kişi 140 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta enkaz altından bir kişi 140 saat ...
Depremin merkez üssü Pazarcık'ta depremzedeler için 1764 çadır kuruldu
YEREL HABERLER Depremin merkez üssü Pazarcık'ta depremzedeler için ...
(Görüntülü) KAHRAMANMARAŞ- BM GENEL SEKRETER YARDIMCISI GRİFFİTHS DEPREM, ASRIN FELAKETİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAHRAMANMARAŞ- BM GENEL SEKRETER ...
Kahramanmaraş'ta enkaz altındaki çift, 138 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta enkaz altındaki çift, 138 saat sonra ...
Deprem bölgesine yardım seferberliği sürüyor
YEREL HABERLER Deprem bölgesine yardım seferberliği sürüyor
Kahramanmaraşlı depremzedeler kırsala helikopterle erzak taşıyan Mehmetçik'e teşekkür etti
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlı depremzedeler kırsala helikopterle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.