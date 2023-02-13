İsrailli sağlık ekibi Kahramanmaraş'ta yaralıları tedavi ediyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - OKAN COŞKUN- FIRAT ÖZDEMİR - İsrailli sağlık ekibi, Kahramanmaraş'ta depremde yaralananlar ile hastalara sağlık hizmeti veriyor.

Ekipte yer alan Doktor Raymoun Mukallad, AA muhabirine, şimdiye kadar 250 kişiyi tedavi ettiklerini söyledi.

Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ni depremde hasar görmesine rağmen kullandıklarını ifade eden Mukallad, Türk doktorlarla birlikte görev yaptıkları hastanede her alanda uzmanların bulunduğunu belirtti.

Enkazdan çıkarılan küçük yaşta Suriyeli bir çocuğu tedavi ettiklerini anlatan Mukallad, "Bu çocuk yemek yemeden ve su içmeden tam 5 gün geçirmişti. Hastaneye geldiğinde sağlık durumu çok kötüydü. Evlerinin yıkıldığını ve ailesinin vefat ettiğini öğrendik. Tedaviden sonra taburcu ettik. Yaralı bir çocuk, durmadan ağlayarak ailesini istiyor. Bu durum gerçekten çok etkileyiciydi. Belki de bunu hiç unutamayacağım. Yaralılara yardım etmemizin ne kadar elzem ve önemli olduğunun farkındayız." diye konuştu.

Arama kurtarma ve sağlık ekipleri arasında tam bir koordinasyon bulunduğunu söyleyen Mukallad, "Bu çok faydalı ve verimli oluyor. Çünkü birçok insan zamanında hastaneye yetiştirilmese ve gerekli tedaviyi almasa, belki şu an hayatta olmayacaktı." dedi.

- "Acil durumlar için tıbbi ekipman getirmiştik"

Diş Hekimi Wafi Hamed de geçen çarşamba günü Türkiye'ye geldiklerini, ertesi gün Kahramanmaraş'taki hastaneye geçtiklerini anlattı.

Hastanenin ilk etapta kullanılamaz durumda olduğunu belirten Hamed, "Yanımızda acil durumlar için gerekli tıbbi ekipman, araç ve gereçleri getirmiştik. Bunun yanında yoğun bakım odaları, ameliyathane, röntgen bölümü ve diş hekimi muayenehaneleri oluşturarak hastaneye gelen depremzedelere, yaralılara tıbbi hizmetlerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.