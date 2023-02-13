Bursa İHH, Kahramanmaraş Elbistan'da yardım ulaştırıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Bursa Şubesi, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Bursa İHH, Elbistan ilçesinde kurduğu koordinasyon merkezinde 200 kişilik ekiple depremzedeler için seferber oldu.

Şube, gıda, sağlık ve temizlik maddeleri, battaniye, atkı, bere, bot, hijyen paketi ve bebek maması gibi ürünlerin olduğu 16 tır yardımı Elbistan'a ulaştırdı.

Dernek günlük 3 öğün olmak üzere 3 bin kişilik yemek sağlıyor.

İHH Bursa Şubesi Başkanı Hüseyin Kaptan, Bursa İHH olarak Elbistan'da bir koordine merkezi kurduklarını ve depremzede kardeşlerine barınma ve gıda ihtiyaçlarını tedarik ederek dağıttıklarını belirterek, ihtiyaç olan temel gıda maddeleri yanında bağışçılarından ısıtıcı da beklediklerini söyledi.

Kaptan, "Zaman kardeşlik zamanı. Bursa olarak Elbistan'da kardeşlerimiz için uzun zaman burada bulunacağız. Büyük bir koordine merkezi kurduk. Yardımlarımızı kardeşlerimize ulaştırmak için buradayız." dedi.

Öte yandan, gönderilen yardım paketlerinden çıkan notlar da dikkati çekiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.