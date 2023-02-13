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Baykar, Kahramanmaraş'ta 2 bin kişilik konteyner kentin yapımına başladı

AA

Baykar, Kahramanmaraş'ta 2 bin kişilik konteyner kentin yapımına başladı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - OKAN COŞKUN - FIRAT ÖZDEMİR - Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, vatandaşların acil barınma ihtiyacını gidermesi amacıyla 2 bin kişinin barınacağı 520 konteynerin 1,5 ay sonra tamamlanacağını söyledi.

Selçuk Bayraktar, beraberindeki yaklaşık 30 kişilik ekiple konteynerlerin yerleştirileceği Hanefi Mahçicek Stadyumu alanında inceleme yaptı.

Bayraktar, AA muhabirine, depremin ardından çalışmalara başladıklarını ve yardımları hazırladıklarını belirtti.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise şifa dileyen Bayraktar, vatandaşların enkaz altından kurtarılmasını sağlayan "isimsiz kahramanlara" teşekkür etti.

Alanda çalışmaların sürdüğünü anlatan Bayraktar, "Acil barınma ihtiyacını gidermek üzere 520 konteynerden oluşan ve 2 bin kişiyi barındırabilecek bir konteyner kent kuruluyor. AFAD'ın gösterdiği bu bölgeye altyapı çalışması diğer yandan da konteynerlerin üretimi ve tedariki yürütüldü. Biz Baykar olarak her şeyi üstlendik. Bölgedeki kurumlarla irtibata geçip hemen altyapı başladı. 1,5 aya kadar inşallah yerleşim sağlanacak." diye konuştu.

Depremde kentte binden fazla konutun yıkıldığını dile getiren Bayraktar, insanların ilk etapta barınma ihtiyacının olduğuna işaret etti.

En kalıcı çözümler için çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Bayraktar, "Baykar olarak 1000 konutu bağışlayacağımızı söyledik. Nereye denirse, sadece afetzedelere bağışlayacağız. Kalıcı barınmaya yönelik böyle bir kampanya başlattık AFAD koordinasyonunda. Kalıcı bir seferberlikle ancak altından kalkılabilecek bir durum. Bunun yanında medeniyetimiz de inancımız da bunu bize öğretiyor. Sahip olduğumuzu zannettiğimiz her şey geçici bir süre için emanet ve imtihan vesilesidir. Herkes yıldırım gibi yetişti." dedi.

Bayraktar, "Konut Seferberliği" adını verdikleri kampanyaya tüm kurumların ve vatandaşların katılması davetinde bulundu.

- 30 Bayraktar TB2 ve 9 Akıncı, 1130 saat görev yaptı

Baykar'ın depremin yaşanmasının ardından hemen faaliyetlere başladığını, imkanlar doğrultusunda ve AFAD koordinesinde çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Bayraktar, insansız hava araçlarının da depremde önemli görevler üstlendiğini anlattı.

Bayraktar, "İnsansız hava araçlarımız biliyorsunuz ki sürekli görev yapıyorlar. İlk günün meteorolojik durumu Bayraktar Akıncı'nın uçmasına elverişli olacak şekildeydi ancak yoğun bir hava muhalefeti vardı. Birçok bölgeden görüntü alamadı ama sürekli uçtular. Bölgede 30 Bayraktar TB2 ve 9 Akıncı 1130 saat görev yaptı." şeklinde konuştu.

- "Bayraktar TB2 ilk defa afette haritalandırmada görev aldı"

Bayraktar, insansız hava araçlarının çalışmalarının sürdüğünü dile getirerek, "Bayraktar TB2 ilk defa afette haritalandırmada görev aldı. Normalde bu görevleri yapıyor. Bu insansız hava araçları tabii koordinasyon ve acil durum tespiti için kullanılan vasıtalar. İlk gün 47 tırımızı yola çıkardık gönüllülerimizle birlikte. Şu anda toplam 400 gönüllümüz var. İlk günden itibaren seferberler. Tırlarla beraber ekipler dağıtım gerçekleştirdi. Bu yardımların uzak ve ücra köşelere yetiştirilmesi de önemli." dedi.

Canan Bayraktar Toplum Sağlığı Vakfının da bölgede faaliyette bulunduğunu belirten Bayraktar, 10 psikoloğun sahada, 125 psikolog ve psikiyatrın ise online olarak depremzedelere destek verdiğini söyledi.

Bayraktar, Baykar'da görev yapan 1045 personel, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve kendisinin afetzedeler için kan bağışı yaptığını da sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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