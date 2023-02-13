Batman'dan gelen gönüllü öğretmenler Elbistan'da yardım faaliyetlerine katılıyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Batman'ın Kozluk ilçesindeki 15 Temmuz Anadolu Lisesi'nde görev yapan 43 öğretmen, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Elbistan ilçesinde yardım faaliyetlerine katılıyor.

İlçedeki 3 okulda bir araya gelen öğretmenler, bölgeye gönderilen yardım malzemelerini tasnif edip, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Öğretmenler, vatandaşlara destek de sağlıyor.

15 Temmuz Anadolu Lisesi Müdürü Erdal Bulut, öğretmen arkadaşlarıyla felaketin yaşandığı Elbistan'a yardım amacıyla geldiklerini belirtti.

Büyük bir felaketin yaşandığını aktaran Bulut, "Depremzede vatandaşlarımızın yanındayız. Gönüllü arkadaşlarımızla sürekli buradayız. Acılarını paylaşmak, destek olmak ve buraya gelen yardım kolilerinin ayrıştırılması ve depremzedelere ulaştırılması konusunda destek sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Matematik öğretmeni Meryem Özbunar da gönüllü öğretmenler olarak yaraları sarmak istediklerini belirterek, "Öğretmenler olarak gerekli konuşmaları yapıp psikolojik olarak destek vermek amacıyla da geldik. Çadırların kurulumları, gerekli malzemelerin dağıtımına yardımcı oluyoruz."















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