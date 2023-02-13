Hayrat İnsani Yardım Derneğinden Kahramanmaraş'ta günlük 500 kişiye sıcak yemek

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Hayrat İnsani Yardım Derneği, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta, günlük 500 kişiye sıcak yemek ikramında bulunuyor.

Onikişubat ilçesindeki Kuddisi Baba Bulvarı'nda seyyar aşevi kuran dernek üyeleri, pişirdikleri sıcak yemekleri depremzedelere dağıtıyor.

Derneğin Tuzla Şubesi Başkanı Soner Ceylan, AA muhabirine, vardiyalı çalıştıklarını ve kentteki depremzedelere yemek yaptıklarını söyledi.

Günlük 500 kişiye sıcak yemek hazırladıklarını anlatan Ceylan, kuru gıda ve çeşitli yardımlarda da bulunduklarını belirtti.





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