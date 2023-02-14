Afşin'de depremin neden olduğu yıkım dron ile görüntülendi

Evimin altında fay hattı var mı?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin neden olduğu yıkım dron ile görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 il etkilendi.

Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerden en çok etkilenen yerlerden biri de Afşin ilçesi oldu.

Depremlerin ilçede neden olduğu yıkım dron kamerasına yansıdı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.