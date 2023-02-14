GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta depremin 198'inci saatinde iki kardeş enkaz altından çıkarıldı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde depremin 198'inci saatinde 2 kardeş mahsur kaldığı binanın enkazından çıkarıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları, yıkımın 9. gününde sürüyor.

Sütçü İmam Mahallesi Salman Zülkadiroğlu Bulvarı'nda yıkılan Pınar Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan çok sayıda arama kurtarma ekibi, geçen perşembe ısı taraması ve dinleme yaptı.

- 5 metre tünel açıldı

Gölcük Tersanesi ile JAK timleri ve Ankara 3. Hava İstihkam Hava İnşaat Taburu o günden bu yana enkazda arama çalışması yürüttü. Binadan ses duyulması üzerine belirlenen noktada yaklaşık 5 metre tünel açıldı. Ekiplerin 2 kişiyle sesli temas kurmasının ardından JAK timindeki 2 arama köpeği çalışmalara katıldı.

Geceden bu yana sürdürülen yoğun çalışmalar hiç durmadan sabaha kadar devam etti. Gün aydınlanınca depremin 198. saatinde önce 17 yaşındaki Muhammed Enes Yeninar'a, ardından da ağabeyi 21 yaşındaki Baki Yeninar'a ulaşıldı.

Tünelden içeri alınan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından enkazdan çıkarılan kardeşler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kardeşlerin enkazdan çıkarılması sırasında yakınları gözyaşı döktü, kurtarma ekipleri de birbirine sarıldı.

Gölcük Tersanesinden gönüllü olarak kurtarma çalışmasına katılan Arif Morkan, "İçeriden duvara vurma sesleri geldi. Daha sonra JAK timleri köpekleri sırayla içeriye girdirdi. Günlerdir uğraşıyorduk, 2 kişiyi kurtardığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Enkazdan sağ çıkarılan kardeşlerin dayısı Fatih Alkış ise "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Yeğenlerim sağ salim çıktı, Allah bize bağışladı. Allah kimseye böyle acı göstermesin. Vatanımız milletimiz var olsun. Devletimizden Allah razı olsun. Tayyip Erdoğan var olsun." diye konuştu.

Öte yandan kardeşlerin annesinin de 2 gün önce enkazdan kurtarıldığı öğrenildi.



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