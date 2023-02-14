Elbistan'da kurulan sosyal marketler depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - TEZCAN EKİZLER/DURMUŞ GENÇ - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikincisinin merkez üssü olan Elbistan ilçesine gönderilen yardım malzemeleri, Koordinasyon Merkezince kurulan 18 sosyal market aracılığıyla afetzedelere ücretsiz ulaştırılıyor.

Arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği Elbistan'da, bir yandan da depremzedelerin yaraları sarılıyor.

Depremde evleri zarar görenler, yaşamlarını kurulan çadır kentlerde sürdürmeye devam ederken, ilçeye Türkiye'nin birçok kentinden gönderilen yardım malzemelerin depremzedelere hızlı ve etkili bir şekilde ulaştırılması için Koordinasyon Merkezi tarafından sosyal marketlerin kurulmasına karar verildi.

Afetzedeler, ilçedeki 18 okulda kurulan sosyal marketlerden gıda başta olmak üzere, kıyafet ve hijyen ürünlerine kadar birçok ihtiyacını ücretsiz temin edebiliyor.

Sosyal marketlerde, Bingöl'den gelen güvenlik korucuları ile farklı kentlerden gelen öğretmenler görev yapıyor.

- Sosyal marketlerin sayısı arttırılacak

Erzurum Tortum Kaymakamı ve Elbistan Koordinasyon Merkezi Sosyal Marketler Koordinatörü Fatih Bayram, sosyal marketin kurulduğu Şehit İsrafil Kargı İlkokulunda, AA muhabirine, depremzedelerin hayatlarını kolaylaştırmak için sosyal market projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Sosyal marketlerin 6 gündür Elbistan halkına hizmet verdiğini anlatan Bayram, "Vatandaşımızın buraya geldiğinde evinin tüm ihtiyaçlarını karşılayarak gitmesi için çaba sarf ediyoruz. Türkiye'nin dört bir tarafından gönderilen gıda, giysi, hijyen ve bebek malzemelerinin tamamı burada bulunuyor." dedi.

Yardımların ilçedeki 12 lojistik alanında toplandığını belirten Bayram, depremzedelerin ihtiyaçlarının eksiksiz karşılandığını dile getirdi.

Bayram, market adreslerini Elbistan Kaymakamlığının sosyal medya hesapları ve muhtarlar vasıtasıyla duyurduklarını ifade etti.

Yardım tırlarının ilçeye gelmeye devam ettiğini vurgulayan Bayram, "Türkiye tek yürek oldu. 71 ilimizden depremden etkilenen 10 ilimize yardım tırları geliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Kadirşinas milletimiz, devletimizin bu sıkıntılı durumunda Elbistanlının, tüm Kahramanmaraş'ın, 10 ilimizin yanında oldu. Herkes katkı sağlamak için elinden geleni yapıyor. İnşallah bu zor günleri hep birlikte aşacağız." diye konuştu.

- "Mücadele edip, devlet millet tekrar ayağa kalkacağız"

Sosyal marketten ihtiyacı olan gıda malzemeleri ve eşya alan 58 yaşındaki Hayrullah Alkaya, deprem nedeniyle evinde çatlakların oluştuğunu anlattı.

Depremin ardından devlet ve milletin tek yürek olduğunu ifade eden Alkaya, "Çok zor günler geçirdik. Allah'a şükür devletimiz ve milletimiz birlik oldu. Bir şekilde atlattık. Sosyal markette geldim, ihtiyaçlarımız neyse alabiliyoruz. Çok şükür bir sıkıntımız yok." dedi.

Musa Eryıldız ise depremde 6 aile üyesini kaybettiğini evi ve işyerinin yıkıldığını kaydetti.

Yaralanmadan enkazdan çıktığı için mutlu olduğunu dile getiren Eryıldız, "Ayaktayız. Allah'tan gelene yapacak bir şey yok. Devletimizden ve milletimizden Allah razı olsun. Bu süreçte Türkiye de dünya da yanımızda. Hayat yeniden başlıyor. Tekrar mücadele edip, devlet millet tekrar ayağa kalkacağız." diye konuştu.

Sosyal markette gönüllü olarak görev alan öğretmen Şaban Baltaş da depremzedelerin yanında olmak için Batman'dan Elbistan'a geldiğini belirtti.

Depremzedelere elinden geldiği kadar yardımcı olmak istediğini kaydeden Baltaş, "Küçük çocuklar geliyor. Ayaklarında ayakkabıları yok, mantoları yok. Sıkıntılı, sorunlu günler geçiriyorlar. Bu duruma çok üzülüyoruz. İster istemez göz yaşlarımızı tutamıyoruz. İnşallah düzelecek." ifadelerini kullandı.

Baltaş, ekiplerin depremzedelerin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

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