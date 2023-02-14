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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuveytli ekip, yangınlardan sonra depremde de Türkiye'nin yardımına koştu

AA

Kuveytli ekip, yangınlardan sonra depremde de Türkiye'nin yardımına koştu

GAZİANTEP (AA) - FIRAT ÖZDEMİR/OKAN COŞKUN - Orman yangınlarına karşı geçen yıllarda verilen mücadeleye destek için Kuveyt'ten gelen arama kurtarma ekibi, şimdi de Kahramanmaraş'taki enkazlarda çalışma yürütüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çok sayıda ülkeden gelen arama kurtarma ekipleri, yıkılan binalardan bir can daha kurtarmak için canla başla çalışıyor.

Kuveyt ekibi geçen yıllarda yaşanan orman yangınlarından sonra bir kez daha Türkiye'ye yardıma koştu.

Antalya, Hatay ve Muğla'daki orman yangınlarının söndürülmesi için çalışan 45 kişilik arama kurtarma ekibi, depremlerden 1 gün sonra geldikleri Kahramanmaraş'taki 3 enkazda can arıyor.

Ekip lideri Ayman Almufarreh, AA muhabirine, tam teşekküllü 6 itfaiye aracıyla çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Ekipteki bir grubun termal kamera ve diğer ekipmanlarla enkazlarda canlı varlığını tespit etmeye çalıştığını, diğer iki grubun da kazma, delme ve tahkimat çalışmasını yaparak enkaz altındakilere ulaşmak için uğraştığını anlatan Almufarreh, arama kurtarma ekipleriyle koordineli hareket ettiklerini aktardı.

Yangın söndürme çalışmalarının ardından bu yıl da deprem felaketi sonrası yardıma geldiklerini dile getiren Almufarreh, dost ve kardeş gördükleri Türkiye'ye destek olmanın kendileri için gurur verici olduğunu söyledi.

Almufarreh, şunları kaydetti:

"Burada neler yaşadığımızı ve neler hissettiğimizi basit şekilde vasıflandıramayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi makamları, Türk arama kurtarma ekipleri ve diğer ülkelerden gelen arama kurtarma ekipleriyle iş birliği yapmaktan çok gurur duyuyoruz. Burada olduğumuz sürece elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız ve sonuna kadar bu çalışmaları sürdüreceğiz. Türkiye'nin içinde bulunduğu bu büyük trajedi bizleri çok üzüyor. Bunun için bizler yorgunluğumuzu ve içinde bulunduğumuz riskli ortamları hiç dert etmeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. İlk günden bu yana çalışma alanlarımızda sürekli deprem oluyor ama biz her ne pahasına olursa olsun var olan bütün imkanlarımızla çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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