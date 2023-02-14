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Depremden etkilenen Elbistan'da besicilere ücretsiz yem desteği

AA

Depremden etkilenen Elbistan'da besicilere ücretsiz yem desteği

KAHRAMANMARAŞ (AA) - DURMUŞ GENÇ/TEZCAN EKİZLER - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a bağlı Elbistan ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, besicilere yaklaşık 100 ton ücretsiz yem dağıttı.

Depremin ardından Elbistan'a Samsun, Kütahya, Konya ve Ankara'dan Tarım ve Orman ekipleri yönlendirildi. Ekipler, ilçeye bağlı 79 mahalledeki üreticilerin durumlarını yerinde görerek hasar tespit çalışması yürüttü.

Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan yem fabrikaları ve hayırseverler tarafından Elbistan'a gönderilen hayvan yemleri, ilçedeki organize sanayi bölgesinde bulunan lojistik merkezine getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının hayvan kayıt sistemindeki (TÜRKVET) bilgiler doğrultusunda büyükbaş ve küçükbaş hayvan yemleri hem işletmelere hem de üreticilerin yaşadıkları mahallelere götürüldü.

Çalışma kapsamında 500 besiciye ücretsiz yem dağıtıldı.

Tarım ve Orman Samsun İl Müdürü İbrahim Sağlam, AA muhabirine, Kahramanmaraş'ta 7 Şubat'ta deprem yaşandıktan bir gün sonra Elbistan'a ulaştıklarını söyledi.

İlçede görevlendirilen 100 personelin afetten zarar gören çiftçi ve besicilerle ilgili çalışma yaptığını anlatan Sağlam, şunları kaydetti:

"Tüm köylerimiz için çalışmalarımızı ayın 11'de tamamladık. Afetten ne kadar alan zarar gördü hepsini tespit ettik. 70 ahırın kullanılamaz hale geldiğini, çöktüğünü gördük. 99 büyükbaş ve 995 küçükbaş hayvanımızın telef olduğunu belirledik. Mağdur olan ve şehre ulaşmayan, daha doğrusu bu bölgeye gelemeyen çiftçilere yem desteğinde bulunduk. Ekiplerimiz çiftçilerin bulunduğu köylere, oradaki evlere kadar giderek yem dağıtımına başladı. Bugüne kadar, 100 tona yakın yem dağıtıldı. Bugün de dağıtılmaya devam ediyor. Bütün çiftçilerimizin yaralarını sarmaya devam ediyoruz."

- "Devletimiz her daim yanımızda"

Yemlerin dağıtıldığı Elbistan ilçesindeki Geçit Mahallesi'nde yaşayan 27 yaşındaki üretici Hacı Kadir Tatar ise depremde mahallelerinde evlerin hasar gördüğünü söyledi.

Devletin ve milletin deprem bölgesinde yaşayanlar için seferber olduğunu kaydeden Tatar, "Her türlü ihtiyacımız gideriliyor. Hayvanlarımızın yemi ve gıdalarımız geliyor. Şu anda hiçbir eksiğimiz yok. İnşallah bu afet de bir an önce geçer. Biraz soğuktan etkileniyoruz ama devletimiz her daim yanımızda." diye konuştu.

Mahalle Muhtarı Kadir Küçük de depremin ardından milletin ve devletin kenetlendiğini ifade etti.

Bölgeye Türkiye'nin birçok yerinde yardım tırının geldiğini anlatan Küçük, "Bir sıkıntı yok. Odundan kömüre, hayvan yemine kadar tüm ihtiyaçlarımız ilk günden itibaren karşılanıyor. Devletimizden Allah razı olsun." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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