Kahramanmaraş'ta sivil toplum kuruluşları depremzedeleri yalnız bırakmıyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle depremzedelerin yaraları sarılmaya devam ediyor.

Depremden etkilenenlere yardım etmek amacıyla İstanbul'dan Kahramanmaraş'a gelen Verdiğin Senindir İnsani Yardım Derneği, Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Ferhuş Mahallesi'nde bir iş insanının tahsis ettiği fabrikada günlük 20 bin kişiye 3 öğün sıcak yemek dağıtımı yapıyor.

Dernek Başkanı Uğur Toğrul, AA muhabirine, İstanbul'da depremin ilk saatlerinde ekiple birlikte hemen koordine olduklarını belirterek, amaçlarının hem arama kurtarma hem de sıcak yemek dağıtmak olduğunu söyledi.

1500 kişiye gıda kolisi dağıttıklarını, arama kurtarma ekiplerinin enkaz başında çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Toğrul, şöyle konuştu:

"Canlı çıkardığımız insanlar da oldu. Şu anda bölgedeyiz ve ramazan sonuna kadar bölgede olmaya devam edeceğiz. 100 kişilik gönüllü kadromuz ile depremzedelere hizmet veriyoruz. Sabah namazı itibariyle ilk olarak sabah çorbasıyla başlayıp sonra öğle yemeği için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Günde 3 çeşit yemek çıkıyor. Giysi, soba, gıda gibi ihtiyaçların da dağıtımlarını yapıyoruz."

Ramazan ayının sonuna kadar bölgede çalışmalarını sürdüreceklerini bildiren Toğrul, İstanbul'da şu anda iki mobil aracı ve mobil mutfak tırını hazırladıklarını aktardı.

Toğrul, "Sıcağı sıcağına bölgeye ciddi yardımlar geldi. Ancak bunların ilerleyen günlerde kesilmeden devam etmesi gerekiyor. İnsanlar burada yaşamlarına devam edecekler. Bu yüzden yardımların kesilmemesini ve herkesin bölgeye ulaştırabileceği ne varsa göndermelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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