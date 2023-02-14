Rus arama kurtarma ekibi Kahramanmaraş'tan ayrıldı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'taki arama kurtarma çalışmalarına katılan 200 kişilik Rus ekip kentten ayrıldı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Rusya'dan Kahramanmaraş'a gelen arama kurtarma ekiplerinin görev süresi doldu.



Rusya Acil Durumlar Bakan Yardımcısı Aleksandr Çupriyan, 200 kişilik ekip ve 6 arama kurtarma köpeğiyle depremin hemen ardından Türkiye'ye geldiklerini, Kahramanmaraş'ta 12 enkaz noktasında çalışma yürüttüklerini belirtti.



Bölgede kurdukları sahra hastanesinde 200 civarında hastaya hizmet verdiklerini dile getiren Çupriyan, enkaz altından 6 kişiyi canlı çıkardıklarını dile getirdi. Çupriyan, "Türkiye'de daha önce de deprem için gelmiştik. Çok üzüldük. Rusya arama kurtarma ekibi, Rusya halkı adına Türk milletine başsağlığı diliyorum. Çok geçmiş olsun." dedi.

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