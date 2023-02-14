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Elbistan'da "Yeniden Hayat Lokantası"yla depremzedelere ücretsiz restoran hizmeti

AA

Elbistan'da "Yeniden Hayat Lokantası"yla depremzedelere ücretsiz restoran hizmeti

KAHRAMANMARAŞ (AA) - DURMUŞ GENÇ/TEZCAN EKİZLER - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremden etkilenenler için kurulan "Yeniden Hayat Lokantası", bölge halkının yaralarının sarılmasında destek sağlayacak.

27 yıldır profesyonel şeflik yapan Ömür Akkor ve iş insanı Ömer Seyfi Aktülün'ün ilçede depremzedelere yardım için çalışma yürüttüğü sırada boş bir lokantayı kiralayarak afetzedelerin kullanımına açmasıyla başlayan yolculuk, iyilik hareketine dönüştü.

"Yeniden Hayat Lokantası" ismi verilen proje kapsamında şefler tarafından hazırlanan çeşit çeşit yemek, vatandaşlara ve bölgede çalışma yürüten ekiplere ikram edilirken, halkın depremin izlerinden kurtulması için alan içerisine pastane, kafe, çocuk oyun alanı da kuruluyor.

Elbistan'da depremin ardından gönüllü olarak ilçeye geldiğini belirten şef Ömür Akkor, AA muhabirine, depremin ardından ilk önce Kahramanmaraş'a geldiklerini daha sonra daha yoğun bir yıkım olduğunu duyunca Elbistan'a ulaştıklarını söyledi.

Öncelikle Elbistan'da köy ve mahallelerde yardım bekleyenlere ulaşmaya çalıştıklarını vurgulayan Akkor, "Elbistan'da elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Kimi zaman yıkıntılara gittik, kimi zaman yemek taşıdık, kimi zaman malzeme taşıdık." dedi.

Bölgedeki insanlara uzun soluklu, daha büyük bir şeyler yapmak için düşünce içeresine girdiklerini anlatan Akkor, "Yeniden Hayat Lokantası"nı da önünden geçerken kiralamaya karar verdiklerini, burada yeni bir hayat başlamasını istediklerini kaydetti.

- Bölgede hayatın yeniden başlaması gerekiyor

Bölgede acıların kolay dinmeyeceğini, gidenlerin bir daha geri gelmeyeceğini vurgulayan Akkor, şöyle konuştu:

"Burada bir şekilde hayatın da başlaması gerekiyor. Biz de yedi gündür burada bu olayın içinde kalben çok yorulmuştuk. Hani bir tık bir serinlik olsun istedik. O yüzden de burayı lokanta olarak dizayn ettik. Aş evi ilçede her yerde var. O yüzden benim de restoranlarım vardı. Sonra hep beraber bu restoranı açmaya karar verdik. İsmini, tabelasını yaptık. Şimdi kolonya mendilleri siparişini verdik. Masa çiçekleri gelecek. Yan tarafına kahve ve pastanesini de açacağız. İnsanlar geldiğinde oradan ücretsiz kahvesini, kurabiyesini, pastasını alabilecek. Böylece burada bir hayat başlattık. Diğer taraftan hemen çevrede eğer bizle çalışmak isteyen varsa onları istihdam edelim istedik ve ücreti mukabiliyle bölge gençlerini işe başlattık. Şimdilik sayımız dört ama bu hafta sonuna kadar 10 kişi olacağız. Toplamda 15 kişiyle çalışmış olacağız."

Bölgedeki köylerde hazırlanan ürünleri de satın alarak yemek yapmak istediklerini ve bunun için köylere bilgi gönderdiklerini ifade eden Akkor, bu kapsam da bölge ekonomisine de katkı sağlamak istediklerini dile getirdi.

-"Anadolu insanının yüce gönüllüğü dünyanın hiç bir yerinde yok"

Şef Akkor, bölgedeki köyleri gezdiklerinde kendisini televizyonda yaptığı programdan tanıyan insanların gelip boynuna sarıldığını, köydeki halkın bu durumda bile kendilerine hizmet etme çabası içerisinde olduğunu kaydetti.

Şefler için de bölgenin çok iyi bir staj noktası, iyi bir deneyim alanı olacağını vurgulayan Akkor, bu dönem burada olmanın da kendileri için önemli olduğunu ifade etti.

Bölgede yaptıkları çalışmalarda büyük hayat dersleri aldıklarına işaret eden Akkor, şunları söyledi:

"Bunları ilerleyen dönemde bir zaman belki oturur anlatırız ama şöyle düşününce çok geniş alanlarımız var, her şeyimiz var ama öyle değil. her şeye sahibiz ama hiçbir şeyden mutlu olmuyoruz. Buradaki hayat ise çok ince, çok naif. Ben 27 yıldır Anadolu'yu geziyorum. Anadolu dünyanın hiçbiri yerine benzemez. Ne insanı, ne kültürü, ne bu gibi kötü durumlarda kenetlenmesi, bir olması dünyanın hiç bir yerinde yoktur. Her zaman söylüyorum Anadolu dünyanın biricik yeri. Anadolu insanı da dünyanın biricik insanı. İnşallah bu zor günleri de hep beraber atlatacağız."

Ömür Akkor, Elbistan'da depremzedelerle birlikte olmaya devam edecekleri dile getirdi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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