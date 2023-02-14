Elbistan Belediye Başkanı, enkazdan 133. saatte çıkarılan Melisa'yı ziyaret etti

Kivi nerede yetişir ve saklanır?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, depremde enkaz altında kalan, arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu 133. saatte yaralı olarak kurtarılan Melisa Ülkü'yü tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gürbüz, Balıkesir'in Karesi ilçesinin belediye başkanı Dinçer Orkan ile, Elbistan Devlet Hastanesi Nöroloji Servisinde tedavi gören 24 yaşındaki Melisa Ülkü'yü ziyaret etti.



Bir süre sohbet ettiği Ülkü'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Gürbüz, ilçenin büyük bir afet yaşadığını söyledi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ziyaretin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, enkazdan 133 saat sonra çıkarılan Melisa'nın Elbistan halkı için umut olduğunu söyledi.

Melisa'nın çıkarılma anında kendisinin de orada olduğunu anlatan Gürbüz, "Gerçekten tüm Türkiye o gün oradaydı. Herkesin kalbi orada atıyordu. Allah'a hamdolsun oradan büyük bir uğraşla çıkarıldı. Yarın inşallah hastaneden taburcu olacak. Durumu iyi, herhangi bir sağlık sorunu yok. Allah onu bize bağışladı." dedi.

Enkaz altında hiçbir canın yitip gitmesini istemediklerini vurgulayan Gürbüz, yaralılara da acil şifalar diledi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Elbistan ilçesinde enkaz altında kalan 24 yaşındaki Melisa Ülkü, 11 Şubat'ta depremin 133. saatinde yaralı olarak kurtarılmış, hastanede tedavi altına alınmıştı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.