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İçişleri Bakanı Soylu, Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (1)

AA

İçişleri Bakanı Soylu, Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (1)

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkılan binalara yönelik soruşturmalara ilişkin, "Kim eksiklik yapmışsa, binanın yapımında bir eksiklik söz konusuysa, binanın yapımından sonra yapılanlar söz konusuysa elbette ki bunların hepsinin tespitine yönelik delillendirilmeler bütün binalarda devam etmektedir. Bunlar yapılmadan da herhangi bir enkaz kaldırılmamaktadır." dedi.

Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yapan Bakan Soylu, hükümet olarak depremlerin yaralarını sarmak için büyük mücadele verdiklerini, adımlarını her noktaya ve vatandaşa ulaşmak için attıklarını söyledi.

Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı yıkımın büyüklüğüne işaret eden Soylu, Kahramanmaraş'ın yüzde 40'ında hasar tespit çalışmalarının yapıldığını bildirdi.

Bazı kişilerin, "Bu kadar çabuk hasar tespiti yapılabilir mi?" sorusunu yönelttiğini aktaran Soylu, hasar tespiti yapan 7 bin kişinin bulunduğunu kaydetti.

Soylu, bu işlemlerin, önceki depremlerin ardından da ölçekleri dikkate alındığında hemen hemen aynı zaman diliminde gerçekleştirildiğini belirterek, ilk hasar tespitinin, karşı karşıya kalınan durumun fotoğrafını ortaya koyacağını, itiraz süreçlerinin ardından da bunların netleşeceğini ifade etti.

Bakan Soylu, şu ana kadar yapılan tespitlere göre, Kahramanmaraş'ın dörtte birinin, ilk etapta ya yıkılmış ya ağır hasar ya da acil yıkılacak kapsamı içerisinde olduğunu bildirdi.

Antakya merkezinde hasar tespiti çalışması sonuçlarına göre de bu rakamın yüzde 50'nin üzerinde olduğunu anlatan Soylu, işlemlerin devam ettiğini kaydetti.

- "İncelemeler teker teker devam ediyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin ardından bütün süreçlerin yargı gözetiminde devam ettiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Bugünkü ve bundan sonraki soruşturmalara konu olacak binalardaki yapım eksiklerinden kaynaklanan süreçlerle alakalı yargı gözetiminde, Çevre, Şehircilik Bakanlığı ve ilgili tüm birimlerimiz, bilirkişiler, savcılar, alınan kanıtlar, bunların incelenmesi teker teker devam etmektedir. Aziz vatandaşlarımıza söyleyeceğimiz şudur, burada kim eksiklik yapmışsa, binanın yapımında bir eksiklik söz konusuysa, binanın yapımından sonra yapılanlar söz konusuysa elbette ki bunların hepsinin tespitine yönelik delillendirilmeler bütün binalarda devam etmektedir. Bunlar yapılmadan da herhangi bir enkaz kaldırılmamaktadır."

-"Bu şehirlerdeki güvenlik güçlerimizin sayısını üçe katladık"

Ağır hasarlı ve acil yıkılacak binaların bulunduğuna işaret eden Süleyman Soylu, bu binaların içine girilip girilmeyeceğine yönelik kararın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerince alınacağını aktardı.

İçine girilmesi mümkün olabilen binalara güvenlik ekipleriyle birlikte girileceğini ifade eden Bakan Soylu, "Burada yıkılmış, acil yıkılacak ve ağır hasarlı binalarda kolluk kuvvetlerimiz sürekli binaların etrafındadır, bulunmaya devam edecektir. O binanın sahibi olan arkadaşlarımız herhangi bir güvenlik riski olup da 'Acaba orada ne oluyor?' diye bir endişe içinde bulunmasınlar. Şehirlerimizde bir kolluk kuvveti varsa şu anda üç kolluk kuvveti var. Bu şehirlerdeki güvenlik güçlerimizin sayısını üçe katladık." diye konuştu.

Soylu, öte yandan binaların numaralandırıldığını belirterek, "Binalara barkotlar yerleştiriliyor. Bu sistem eskiden olduğu gibi aynı şekilde devam etmektedir. Alınacak enkazlar numunesi alınmış, kanıtı alınmış ve 'artık enkaz kaldırma yapılabilir' denilen ölçüde enkazlar kaldırılacak." dedi.

(Sürecek)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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