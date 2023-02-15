Kahramanmaraş'ta depremin 227. saatinde 74 yaşındaki kadın enkazdan kurtarıldı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde sürdürülen arama kurtarma çalışmaları sonucu depremin 227. saatinde 74 yaşındaki Cemile Kekeç sağ kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerce Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan 6 katlı Kalkan Apartmanı enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin canlı olduğu tespit edildi.

Kastamonu AFAD ile Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu 227. saatte 74 yaşındaki Cemile Kekeç kurtarıldı.

Kekeç, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.





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