Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının deprem bölgesinde görevli gazetecilere desteği sürüyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına akretide olan 90'ın üzerinde yabancı gazeteci görev yapıyor.

İletişim Başkanlığı, deprem bölgelerinde çalışan gazetecilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla alanlar oluşturmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş'a getirilen 4 karavan İl Emniyet Müdürlüğü yakınlarına konuşlandırıldı. Bir karavan da Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yakınında gazetecilerin hizmetine sunuldu.

İçerisinde barınma, banyo ve tuvalet, internet gibi çeşitli ihtiyaçların karşılanabildiği karavanların yanı sıra kent merkezindeki iletişim karavanıyla da ulusal ve uluslararası basın kuruluşlarının çalışanlarına katkı sunuluyor.

Karavanda ayrıca gazetecilerin akredite işlemleri de yapılıyor.

Şimdiye kadar Kahramanmaraş'ta 140 yerli basın mensubu faaliyetlerini yürütürken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına akredite edilen 90'ın üzerinde yabanca gazeteci de Kahramanmaraş'ta görev yapıyor.

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