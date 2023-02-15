Kahramanmaraş'taki deprem anı güvenlik kamerasında

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli deprem, kentin hakim noktasındaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kent merkezinde bulunan Ahır Dağı eteklerinde yer alan güvenlik kamerasında, deprem anındaki sarsıntı görülüyor.

Sarsıntının ardından gökyüzünün görüntüsü ve ardından kentin ışıklarının sönmesi de kayıtlarda yer alıyor.

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