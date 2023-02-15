Kahramanmaraş'ta çadır kentte kalan çocuklara yönelik etkinlikler düzenleniyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve Elbistan 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Afşin'deki çocuklar, yaşadıkları zorlu günleri spor ve oyun temelli sosyal destek çalışmalarıyla unutmaya çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Afşin'deki çadır kentlere gönderilen psikososyal destek personeli, çocuklardan depremin izlerini silmek için etkinlikler düzenliyor.

Afşin Sentetik Çim Sahada kurulan çadır kentte görev alan psikososyal destek personeli, çocuklara okul öncesi eğitimi, akıl oyunları ve oyun içerikli çeşitli etkinliklerle destek olmaya çalışıyor.

Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığında psikolog olarak görev yapan Psikolog Duygu Demir, çadır kentte kalan çocuklara çeşitli etkinliklerle depremin travmalarını atlamaya yardımcı olduklarını aktardı.

Çocuklarla bir haftadır iç içe gönüllü arkadaşlarla oyun alanı oluşturduklarını ifade eden Demir, "Çadırda çocuklarımızı, vakit geçirebilecekleri, oyalanabilecekleri etkinlik ve materyallerle buluşturuyoruz. Çocuklar burada çadır kentteki ortamdan uzaklaşıyorlar, aynı yaş gruplarıyla temas kurabiliyorlar. Kendimden başka çocuklarda var duygusunu burada yaşayabiliyorlar." dedi.

Depremin etkilerini çocukların yaptıkları resimlere yansıdığını belirten Demir, şunları kaydetti:

"Çadırımızı açtığımızda çocuklara resim kağıtları ve boyama kalemleri verdik. Birer resim yapmalarını istediğimizde birçoğunun ev resmi ve depremin ardından ilçeye gelen AFAD personellerinin resmini yaptığını gördük. Kendi evlerini çizdiklerini ve her noktada görev alan AFAD’ın resmini yaptıklarını ifade ettiler. Depremi yaşayan çocuklarımız burada güzel vakit geçirerek, depremin etkilerinden kurtulacaklar."

- "Çocuklar bizim geleceğimiz"

Çorum Sosyal Hizmet Merkezinde psikolojik danışmanlık ve rehberlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Mert Aylak da yaşanan depremin çok büyük olduğunu vurguladı.

Çocukların bu süreci en az hasarla atlamaları için çalışmalar yaptıklarını belirten Aylak, "Bu faciasından en çok etkilenen çocuklarımız oldu. Çocuklarımızın bu süreci en az hasarla atlatmaları ve psikososyal gelişimlerini sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmeleri için burada kurulan çadır kentte oluşturan çocuk evinde çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Çocuk evinde boyama etkinlikleri, hamur oyunları ve çocuk oyunlarıyla çocuklarımız zaman geçiriyor. Çocuklar bizim geleceğimiz. Bu etkinlikler çocukların hem deprem psikolojisinden çıkabilmelerini hem de hayatın normal akışının devam edebildiğini onlara anlatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

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