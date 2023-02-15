Kahramanmaraş'taki çadır kentlerde market ve mağazalar oluşturuldu

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Depremlerin yaralarının sarılmaya çalışıldığı Kahramanmaraş'ta kurulan çadır kentlerde depremzedeler yeni bir hayata alışmaya çalışıyor.



Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta evleri yıkılan 2 bin 755 depremzedenin barındığı 12 Şubat Stadyumu Çadır Kenti de bölgede kalan tüm vatandaşların ihtiyaçları dikkate alınarak oluşturuldu.

İçerisinde mescit, kütüphane, sağlık birimleri ve çocuklar için oyun alanlarının bulunduğu çadır kentte depremzedelerin gıda ve giyim ihtiyaçlarının karşılanması için market ve konfeksiyon mağazası oluşturuldu.

12 Şubat Stadyumu Çadır Kent Sorumlusu Yahya Altun, AA muhabirine depremin hemen ardından çadır kentlerin kurulduğunu ve bölgedeki depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığını ifade etti.

Gelen yardımları gıda marketi ve konfeksiyon mağazalarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdıklarını kaydeden Altun, "Şu anda gıda marketimiz var. Raflardan insanlar istediği ürünü istediği şekilde alabiliyorlar. Gelen yardımları biz bu gıda marketlerimizde dağıtıyoruz. Elbiseleri de aynı şekilde konfeksiyon mağazamızda veriyoruz." dedi.

- Öncelik çocuklarda

Kahramanmaraş merkezde 22 çadır kentin bulunduğunu ifade eden Altun, çadır kentlerde başka illere gitmek isteyen vatandaşlar için il dışı nakil büroları da oluşturulduğunu söyledi.

Deprem nedeniyle travma yaşayan çocukların kendileri için öncelikli olduğunu dile getiren Altun, "Akrabalarını kaybeden insanlar var. Ayrıca depremin şiddetinden dolayı korkan çocuklarımız var. Bunu atlatmaları lazım. Önce insanların psikolojilerinin düzgün olması gerekiyor. Bu nedenle psikososyal ekip çağırdık. Şu an çocuk etkinlik alanında, aktivitelerle depremin izlerini hafifletmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Depremde evleri zarar gören Ali Arabacı, çadır kentte ihtiyaçlarının karşılandığını, bugünlerine şükrettiklerini belirtti.

Depremde ev içinde düştüğünü, ayağa kalkıp güçlükle dışarı çıktığını anlatan Arabacı, "Çadıra geldik. Ömür böyle devam ediyor. Ne olacak sonu bilmiyorum. Allah'ın bileceği iş." dedi.

Zeliha Arabacı da depremde 4 yakınlarını kaybettiklerini, korkudan eve giremedikleri için çadır kente geldiklerini söyledi.

Yeter Göndöndüren de Oruç Reis Mahallesi'nde yaşadığı evin deprem nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini belirterek yaralanmadan kurtuldukları için şanslı olduklarını söyledi.

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