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AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Çankırı, Elbistan'da ziyaretlerde bulundu:

AA

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Çankırı, Elbistan'da ziyaretlerde bulundu:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Kahramanmaraş merkezli ikinci depremin merkez üssü olan Elbistan'ın ayağa kaldırılması için AK Parti'li belediyelerin seferberlik ilan ettiğini söyledi.

Çankırı, Elbistan Koordinasyon Merkezi'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından hemen Osmaniye'ye gittiğini, ardından ise AK Parti Genel Merkezi tarafından Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde görevlendirildiğini ifade etti.

Elbistan'ın yeniden imar edilmesi için AK Parti olarak ellerinden ne gelirse yapacaklarını vurgulayan Çankırı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi depremzedeleri bir sene sonra sıcak yuvalarına kavuşturmayı hedeflediklerini belirterek "İnanıyorum ki bu felaketin de üstesinden hep birlikte geleceğiz." dedi.

Çankırı, Elbistan'da depremzedelerin yanında olduğunu, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile çadır kentleri ziyaret ettiklerini ifade etti.

AK Parti'li büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarının Elbistan'a yardım elini hemen uzattığını dile getiren Çankırı, şunları kaydetti:

"Elbistan'da Samsun ve Trabzon Büyükşehir Belediyemiz görev alıyor. Normalde biz belediyeleri kardeş belediye yapardık ama onlar ağabey belediye oldular. Birisi enkazları kaldırıyor, birisi şehrin altyapısını yapıyor. Konteynerler gelecek, konteyner alanlarının düzenlenmesini yapıyorlar. Belediye başkanlarımız bütün ekipleriyle burada özverili çalışıyor. Kağıthane Belediyesi temizlik işlerini üstlenmiş durumda. Bir bakıyorsunuz hastanede Fatih Belediyemizin bir kantin aracı var. Vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Sancaktepe Belediyemiz bir yerde mobil mutfak açmış. Bu da bizim yardımlaşma duygumuzun ne kadar güçlü olduğunu bir kere daha gösteriyor. İyi ki bu kadar belediyemiz varmış. Birbirimize destek olduk."

Çankırı, depremin yaşandığı illerde konutların en kısa sürede yapılmaya başlanacağını, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde çok kapsamlı bir çalışma yapıldığını söyledi.

Elbistan'ı ziyaret eden AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz de devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla deprem bölgesinde olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin çok büyük bir devlet olduğunu vurgulayan Açıkgöz, "Gün birlik ve beraberlik günü. Aziz milletimizden Allah razı olsun. Gerçekten her şeyiyle, çoluğuyla çocuğuyla, büyüğüyle yaşlısıyla, genciyle elinde ne varsa, gönlünde ne varsa buraya aktardı. Devletin kudreti büyüktür. Şimdi Başkan'ımın da söylediği gibi inşallah bir yıl içerisinde vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi evlerine kavuşturarak bu yarayı sarmış olacağız. Hiçbir vatandaşımızın endişesi, kaygısı olmasın." diye konuştu.

Elbistan'a geçmiş olsun ziyaretin bulunan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı da ilçelerinden deprem bölgesine 75 tır yardım gönderdiklerini söyledi.

Elbistan'da bir aşevi kurduklarını anlatan Avcı, "Vatandaşlarımızın yaptığı destekleri ve yardımları deprem bölgesine ulaştırmanın huzurunu yaşıyoruz. Bu birlik ve beraberlikle, bu zahmetli sürecin altından hızlı bir şekilde kalkacağımıza inanıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da bu bölgeler ayağa kalkıncaya kadar buralardan elimizi eksik etmeyeceğiz." dedi.

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