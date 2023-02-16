Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören araçlar da kaldırılıyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, enkaz altında kalarak zarar gören araçlar bir fabrikanın otoparkına çekiliyor.



Deprem nedeniyle kentte birçok araç, yıkılan binaların enkazı altında kalarak hurdaya döndü.



Kaldırılan enkazların altından çıkarılan araçlar, Kahramanmaraş-Adana kara yolunda bulunan bir fabrikanın otoparkına konuluyor.



Araçların hali, depremin şiddetini gözler önüne seriyor.





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