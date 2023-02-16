TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğündeki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yetkililerden bilgi alan Ömüraliyev, Türkiye'ye Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan gelen arama kurtarma ekiplerini ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ömüraliyev, Kırgızistan ve Kazakistan'dan gelen çadırlarla kurulan Dayanışma Obası'nı ziyaret etti, buradaki sahra hastanesini inceledi.

Kubanıçbek Ömüraliyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDT ülkeleri ve gözlemci ülkelerin halklarının, Türkiye'nin yanında olduğunu vurguladı.

TDT'ye üye ve gözlemci ülkelerin cumhurbaşkanlarının, depremin ilk günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradığını hatırlatan Ömüraliyev, Türkiye'ye bu ülkelerden gönderilen arama kurtarma ekiplerinin, Hatay, Gaziantep ve diğer illerde görev yaptığını kaydetti.

Ömüraliyev, "Türk dünyası bir yürektir, tek yürektir, Türkiye'nin yanında." ifadesini kullandı.

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