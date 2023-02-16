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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesinde 4 bin konteyner kuracak

AA

Trabzon Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesinde 4 bin konteyner kuracak

KAHRAMANMARAŞ (AA) - TEZCAN EKİZLER/DURMUŞ GENÇ - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu bölgelerde toplam 4 bin konteyner kurmayı hedeflediklerini bildirdi.

Zorluoğlu, Elbistan Koordinasyon Merkezi'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta Elbistan'da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından ekibiyle ilçeye geldiğini ifade etti.

İlçeye ilk geldiği anı hatırlamak bile istemediğini anlatan Zorluoğlu, bu süreçte arama kurtarma faaliyetlerine ağırlık verdiklerini aktardı.

Bölgede çok büyük bir mücadele verildiğini, bugün gelinen noktayla ilk geldikleri gün arasında büyük bir mesafe katedildiğini dile getiren Zorluoğlu, Elbistan'da halen 150'nin üzerinde personel ve 50 iş makinasıyla hizmet verdiklerini kaydetti.

İlçe genelinde çadır ve aşevlerinin kurulması başta olmak üzere birçok önemli çalışma yaptıklarını anlatan Zoroğlu, şöyle devam etti:

"Çadır kentler bir süre sonra artık işlev göremez hale gelecek. O nedenle süratle üç noktada konteyner kurulması için altyapı çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Birtakım konteyner bağlantıları da var. Bizim hedefimiz 4 bin civarında konteyner kurmak. Ama ilk etapta bunun yarısını kuracak şekilde bir vaziyet alıyoruz. Yarın ve öbür gün diğer altyapı firmaları da gelecek. MÜSİAD, Elbistan'da inşallah 1000'in üzerinde bir konteyner kent kurma şeklinde bir vaziyet aldı. Ekiplerimiz buranın temizliğini de üstlendi. Elbistan'da depremden sonra çok ciddi şekilde çöpler vesaireler toplanamaz hale geldi. Biz Elbistan Belediyemizin de araç gerecini alarak 21 aracımız ve 60'ın üzerinde personelimizle de şehrin temizliği, çöplerin toplanması vesaire gibi hususları da gerçekleştiriyoruz."

Zorluoğlu, depremin ardından Elbistan halkının ilçeden tahliyesini de planladıklarını, yaklaşık 15 bin kişinin temin ettikleri otobüslerle ilçeden ayrıldığını aktardı.

Depremle devlet ve milletin tek yürek olduğunu söyleyen Zoroğlu, "Devletimiz bütün gücüyle gerçekten burada. Bütün deprem bölgelerinde herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Özellikle vatandaşlarımız da gönüllü olarak burada. Ben onlara da gönülden teşekkür ediyorum. El birliğiyle millet olarak inşallah dayanışma içerisinde bu büyük afeti de atlatacağız Allah'ın izniyle." diye konuştu.

Trabzon ile Kahramanmaraş'ın kardeş belediye olduğunu hatırlatan Zoroğlu, "Artık bu deprem Maraş'ın merkeziyle değil aynı zamanda bütün ilçeleriyle bizi kardeş yaptı. Ama Elbistan ilçesiyle tabii benim de bir haftadır burada çalışıyor olmam hasebiyle çok daha özel bir bağ kurmuş olduk." dedi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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