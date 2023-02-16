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GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta depremin 248. saatinde bir genç kız enkazdan çıkarıldı

AA

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta depremin 248. saatinde bir genç kız enkazdan çıkarıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş merkez Kayabaşı Mahallesi'nde depremin 248'inci saatinde 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, mahsur kaldığı binanın enkazından kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama ve kurtarma çalışmaları felaketin 11. gününde devam ediyor.

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda çalışma yürüten AFAD, Kömür İşletmeleri AŞ, JAK ve Dilovası Belediyesi ekipleri, depremin 248'inci saatinde 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'e ulaştı.

Enkazından kurtarılan genç kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

- "Allah razı olsun, kızımız artık aramızda"

Aleyna'nın kurtarılması için yürütülen çalışma ekibinde yer alan Sakarya arama kurtarma ekibinden Hacer Atlas, AA muhabirine, uzun ve yorucu bir çalışmayla Aleyna'ya ulaştıklarını anlattı.

Aleyna ile sürekli iletişim kurduklarını belirten Atlas, "Önce elini tuttuk, sonra kendisini çıkardık. Gayet iyi durumda, iletişim kurabiliyor. İnşallah güzel haberlerini almaya devam ederiz." diye konuştu.

Aleyna Ölmez’in yakını Bünyamin Hacıbebekoğlu, "Allah razı olsun milletimizden, devletimiz var olsun. Kimseye ayrım yapmadan herkesten Allah razı olsun. Kızımız artık aramızda." ifadelerini kullandı.

Dilovası Belediyesi arama kurtarma ekibinden Mehmet Durak da bölgeye depremin dördüncü günü geldiğini anımsatarak, "Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bir can kurtarmak için canımı vermeye geldim. Kızımız çıktı. Bu sevinç bize yeter." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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