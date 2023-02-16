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Güngören Belediyesi Kahramanmaraş Ericek'te 20 konteyner ev kurdu

AA

Güngören Belediyesi Kahramanmaraş Ericek'te 20 konteyner ev kurdu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a bağlı Göksun ilçesinin kırsal mahallelerinden Ericek'te, Güngören Belediyesi tarafından 20 konteyner ev kuruldu.

Güngören Belediyesi ekipleri, içerisinde üç yatak, soba, klima ve elektrik tesisatı bulunan 21 metrekarelik 20 konteynerin kurulumunu yaparak, kullanıma hazır hale getirdi.

Güngören Belediyesi Tesisler Müdürü Kadir Özgören, AA muhabirine, depremin ardından Belediye Başkanı Bünyamin Demir'in talimatıyla Hatay'ın Belen ilçesinde bir aşevi kurulduğunu, ayrıca belediyeye ait iş makinelerinin deprem bölgesinde görevlendirildiğini söyledi.

Ericek Mahallesi'ndeki konteyner evleri kurmak için soğuk havaya rağmen yoğun mesai harcadıklarını anlatan Özgören, "Ericek köyüne 20 konteyner evi kurduk. 21 metrekarelik konteynerlerin içerisinde üç yatağımız, sobamız, yorganımız, yastığımız, hepsini tam teşekküllü bir şekilde yerleştirdik. Vatandaşlar memnun. İlk günden itibaren bize tüm yardımlarını gösterdi, Türkiye tek yürek oldu. Vatandaşlarımıza her türlü yardımı esirgemeden yapmaya hazırız." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu İnceleme ve Soruşturma Daire Başkanı İrfan Kaya da mahalleye gelerek bilgi aldı.

Ericek'te doğduğunu ifade eden Kaya, "Kayseri Şeker Fabrikası ekipleri ve Güngören Belediye Başkanımız bizzat mahallemize ekibiyle geldi. Güngören Belediyesinin kurduğu konteyner evleri bugün akşam üstü ya da yarın sabah depremzedelere dağıtacağız. Konteynerlerin sobaları ve elektrik tesisatı kuruldu. Bir tanesine ise vatandaşlarımızın ihtiyacı olan erzakları koyuldu. Belediyeye teşekkür ederiz." dedi.

Mahalle sakinlerinden İsmail Kelle de belediye yetkililerine teşekkür etti.

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