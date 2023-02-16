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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakaryalı gönüllü berberler Kahramanmaraş'ta depremzedeleri tıraş ediyor

AA

Sakaryalı gönüllü berberler Kahramanmaraş'ta depremzedeleri tıraş ediyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - SEFA ŞAHİN - Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a gelen Sakaryalı gönüllü berberler, depremzedeleri tıraş ediyor.

Gönüllü Ol Derneği ve Sakarya Berberler Odası işbirliğinde deprem bölgesine gelen 14 berber, depremzedelerin tıraş ihtiyacını karşılamak için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yakınında çadır kurdu.

Çadıra gelen depremzedeleri tıraş eden berberler, çadır kentlere de gidecek.

Gönüllü Ol Derneği Başkanı Abdullah Süpürücü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem bölgesine 32 tır yardım malzemesi ve 46 minibüsle geldiklerini belirtti.

Bölgeye 14 berber ve 6 bin tırnak makası getirdiklerini bildiren Süpürücü, "Kader kardeşlerimiz diyoruz. Maraş'taki arkadaşlarımızı en iyi biz biliriz. Sakaryalı deprem çocukları olarak hizmet ediyoruz. Sahada neye ihtiyaç varsa yardımcı olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Berberlerden Yılmaz Zede mahalleler ve çadır kentlere gidip depremzedeleri tıraş edeceklerini belirterek, "Bayan kuaförü de gelecekti ama onlar farklı bir organizasyon yapacaklarmış." dedi.

İrfan Kaymaz, Kahramanmaraş'ın yaşadığı acıyı kendilerinin de 1999'da yaşadıklarını hatırlatarak, "Faydalı olabilmek için geldik buraya, olabildiysek ne mutlu." dedi.

Tıraşa gelen Musa Bigleri duygulanıp, "Geçmiş olsun Türkiye." derken gözyaşlarını tutamadı.

Yanında kızıyla tıraşa gelen Bünyamin Köse de deprem nedeniyle bir süredir banyo yapamadığını, saç ve sakal tıraşı olamadığını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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