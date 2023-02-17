Kardeş ülke Azerbaycan, Kahramanmaraş'ta çadır kent kurdu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İZZET MAZI - Azerbaycan görevlileri, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde zarar görenler için Kahramanmaraş'ta çadır kent oluşturdu.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) kampüsünde kurulan çadır kentte, mobil fırınlarda hazırlanan yemekler Azerbaycanlı gönüllülerce depremzedelere ikram ediliyor.

Çadır kent sorumlusu Albay Halig Hüseynov, AA muhabirine, depremin hemen ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla 720 kişilik arama kurtarma ekibiyle bölgeye hareket ettiklerini söyledi.

Depremlerin etkilerini azaltmak amacıyla bölgede olduklarını belirten Albay Hüseynov, her şey normale dönünceye kadar Türkiye'de kalmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Hüseynov, deprem bölgesindeki çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"Olağanüstü Haller Bakanlığı'nın 720 kişilik arama kurtarma ekibi şu an Kahramanmaraş'ta görev yapıyor. Şu ana kadar 760 çadır kuruldu ve devamında da kurmaya devam ediyoruz. Çadırların yemeklerini de biz veriyoruz. Çadırlarımız 6 kişilik, içlerinde odun sobası mevcut, elektrik var. İçinin yatakları ve diğer tüm ekipmanları tarafımızdan verilecek. Türkiye bizim kardeşimiz. Biz elimizden gelen her şeyi yapalım ki kardeşlerimizin yaralarına merhem olalım."

Albay Hüseynov, bölgeye ilk geldiklerinde gördükleri karşısında çok üzüldüğünü ifade ederek, "Deprem bölgesine arama kurtarma için gittiğimizde, insanlarla konuştuğumuzda kahrolduk. Bu sadece Türkiye'nin sorunu değil Azerbaycan'ın da sorunu." diye konuştu.

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