Kahramanmaraş'ta depremde vefat edenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybedenler için cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta namaz kılınan açık alanlarda cuma vakti öncesi Kur'an-ı Kerim okundu.



Kent merkezinde yer alan Erzurumluoğlu Camisi'nin avlusunda toplanan yüzlerce vatandaş, depremde yaşamını yitirenler için dua etti.

Okunan cuma hutbesinde ise Kahramanmaraş merkezli depremler anımsatıldı, birlik beraberlik mesajları paylaşıldı.



Hutbede ayrıca "İhtiyaç fazlası evlerimizi ve bütün imkanlarımızı karşılıksız olarak onların istifadesine sunalım. Bu zor dönemde fahiş fiyatlarla depremzede kardeşlerimizi, aziz milletimizi istismar edenleri uyaralım. Unutmayalım ki gün, dayanışma ve yardımlaşma günüdür. Vakit, iyilik ve fedakarlık vaktidir." ifadelerine yer verildi.

Cuma namazı sonrasında ise depremde vefat eden vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.