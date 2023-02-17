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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremzede çocuklara oyuncak ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı

AA

Depremzede çocuklara oyuncak ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çadırlarda kalan depremzede çocuklara oyuncak ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

Çorum'dan Afşin'e gönderilen boya kalemleri, boyama kitapları ve oyun hamurları Afşin Anadolu Lisesi bahçesindeki güvenli alana kurulan çadır kentte kalan çocuklara verildi.

Afşin Anadolu Lisesi bahçesinde kurulan çadırları ziyaret eden Çorum Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakıf Müdürü Zekeriya Doğan, "Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve Elbistan 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Afşin ilçemizde çalışmalarımız devam ediyor. Çorum’da kırtasiye işleten Yahya İnceyılmaz depremden en çok etkilenen çocuklarımızın kaldıkları çadır kentlerde güzel zamanlar geçirmesi için boya takımları, kitapları ve oyun hamurları getirmiş. Çocuklarımıza onları dağıtıyoruz. Kendisine bu ince düşüncesinden dolayı teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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