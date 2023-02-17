Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Elbistan'da incelemelerde bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Afşin Elbistan Termik Santralinde çalışan ve depremden etkilenen ailelerin kaldığı konteynerleri ziyaret etti.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremler sonrası yıkımın yaşandığı illerde yaraların sarılması için yürütülen çalışmaları incelemek üzere Elbistan'a gelen Dönmez, depremden etkilenen Afşin Elbistan Termik Santrali çalışanlarıyla sohbet etti.

Çalışanlar ve ailelerinin kaldığı konteynerlerde çocuklara oyuncak ve kıyafet dağıtan Bakan Dönmez'e evleri depremden zarar gören 7 yaşındaki Nisa Gezer, yaptığı ev resmini hediye etti.

Bakan Dönmez, Elbistan programı kapsamında Santral İşletme Müdürlüğü binasında Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürü İzzet Alagöz'den santralin son durumu hakkında bilgi alarak AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki basına kapalı toplantıya katıldı.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.