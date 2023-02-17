Esnaf, hayırsever ve mühendislerin iş birliğiyle depremzedelere ekmek arası döner dağıtıldı

"Sırt çantamızda getirdiğimizden daha çok şeyle döndük"

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Esnaf, hayırsever ve mühendislerden oluşan ekip, Kahramanmaraş'ta depremzedelere ve sahada çalışan ekiplere yemek ikramında bulundu.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem 10 ilde yıkıma neden olurken, deprem sonrası yaraların sarılması için hayırseverler depremzedelere yardım etmeyi sürdürüyor.

Kahramanmaraş şehir merkezinde uzun çarşıda dönerci lokantasında bir araya gelen ekip, mutfakta depremzedelere ve sahadaki görevli ekiplere sıcak yemek dağıtımlarına katıldı.

Dönerci ustası Ercan Salman, esnaf, hayırsever ve mühendislerden oluşan ekiple birlikte günde 500 kişiye ekmek arası döner dağıttıklarını anlattı.



"Öğlen ikide başlıyoruz akşama kadar 500 kişiye ekmek arası dönerin dağıtımını yapıyoruz. Kahramanmaraş'ın belirli noktalarında yemekler dağıtılıyor ama oralardan yemek alamayanlar buraya gelerek yemeklerini alıyor. Burada depremzedelere ve sahadaki görevli ekiplere akşama kadar yemek dağıtımını yapıyoruz. Uzun çarşı esnafları, hayırseverler ve mühendis kardeşlerimizin desteğiyle bu dağıtımı gerçekleştiriyoruz." dedi.

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