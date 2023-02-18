Gönüllü doktorlar Kahramanmaraş'taki depremzedelerin yaralarını sarıyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - OKAN COŞKUN/FIRAT ÖZDEMİR - Uluslararası Doktorlar Derneğinin Kahramanmaraş'ta kurduğu sahra çadırına gelen gönüllü doktorlar, her gün onlarca depremzedenin yaralarını sarıyor, tarama faaliyeti gerçekleştiriyor.

Depremin ikinci günü Türkiye'nin birçok kentinden Kahramanmaraş'a gelerek arama kurtarma çalışmalarına destek olan 5 kişilik doktor ekibi, 12 Şubat'ta Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde kurulan çadırda depremzedelerin tedavilerini yürütüyor.

Gönüllü doktor Harun Reşit Paksoy, AA muhabirine, depremin etkisinin büyük olduğunu ve ikinci günden itibaren çalışmalara başladıklarını söyledi.

Kahramanmaraşlı olduğunu ve memleketinde böyle bir durumun yaşanmasından üzüntü duyduğunu anlatan Paksoy, şöyle devam etti:

"Burada poliklinik hizmeti yürütüyoruz. Ankara'dan gelen ekibimizde kadın doğum ve kadın hastalıkları uzmanı, çocuk hastalıkları hekimi, psikolog gibi hekimlerimiz var. Bursa'dan acil serviste çalışan doktorlarımız var. Bu kampta 10 bin kişi kalıyor. Bugüne kadar 1000 hastaya tarama faaliyeti gerçekleştirdik. Psikososyal desteğe ihtiyaç var. Psikologlarımız günlük 50 anne ve çocuğuna çalışma yapıyor. Çalışmalarımız devam ediyor."

- "Kronik hastalıkları olanların ilaçlarını temin ettik"



Ankara'dan gelen gönüllü doktor Meryem Ceyhan da deprem haberini aldığında çok üzüldüğünü söyledi.

Ardından bölgeye gelmek için çalışmalara başladığını belirten Ceyhan, "Burada etkilenen insanlar vardı. Onlara yardım etmek istedim. Bizleri görünce mutlu oluyorlar. Çok üzülsem de onlara belli etmemeye çalışıyorum. Yaraları beraber saracağız." dedi.

Bursa'dan gelen Muhammet Mustafa Kar ise vatandaşların sağlık ihtiyacını gidermek için sürekli görüşmeler yaptıklarını dile getirerek, "Sağlık ihtiyacı olan köylere ulaşmak istedik. Mobil araçla muayeneler yaptık. İlaçlarını temin etmeye çalıştık. Toplamda 200 kadar kişinin muayenesini sağladık. Kronik hastalıkları olanların ilaçlarını temin ettik." ifadelerini kullandı.

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