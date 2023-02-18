Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta sağlık hizmeti 7/24 sağlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta sağlık hizmeti 7/24 sağlanıyor

AA

Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta sağlık hizmeti 7/24 sağlanıyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - FIRAT ÖZDEMİR/OKAN COŞKUN - Depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta sağlık hizmeti kesintisiz sağlanıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaraların sarılması amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor.

Depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta hastaneler, çadır kentlerdeki merkezlerde, aile sağlığı merkezlerinde, sahra hastanelerinde ve gezici sağlık ekipleriyle sağlık hizmeti kesintisiz veriliyor.

Kahramanmaraş Koordinatör Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, AA muhabirine, depremin ardından yaralılara hızlı şekilde müdahale ettiklerini, durumlarının normalleşmesinin ardından diğer hastanelere sevk edilmelerini sağladıklarını söyledi.

Kentteki hastanelerin altyapısını hızlı şekilde onardıklarını, bakımlarını yaptıklarını anlatan Açıkgöz, kentte diyalizden ameliyathaneye, yoğun bakımdan servis hizmetlerine kadar şu anda 7/24 kesintisiz sağlık hizmeti verebilir durumda olduklarını bildirdi.

Kahramanmaraş'ta an itibarıyla tüm cerrahi operasyonlar ile ağız ve diş sağlığı işlemlerinin gerçekleştirildiğini belirten Açıkgöz, şu anda halk sağlığına odaklandıklarını, süreçleri çok yakından takip ettiklerini aktardı.

- "Aşı ihtiyaçları hızlıca karşılanıyor"

Kentte 8 farklı noktada psikodestek çalışmaları yürüttüklerine dikkati çeken Açıkgöz, şöyle konuştu:

"Çocuk ve yetişkin psikiyatriler olmak üzere bütün arkadaşlarımız sahada. Her gün 60'ın üzerinde araçla sahada en ücra noktalara kadar sağlık hizmeti ve psikodesteği 7/24 vermeye devam ediyoruz. Tıbbi malzemeler ve tıbbi ekipmanlarla kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımıza ilaçlarını ulaştırıyoruz."

Kentteki sahra hastaneleri ve çadır kentlerde bağışıklama çalışmalarının profesyonel ekiplerce yürütüldüğünü aktaran Açıkgöz, kişisel bakım ve hijyen konusunda da ekiplerin sahada bulunduğunu belirtti.

Açıkgöz, şöyle devam etti:

"Aşılarla ilgili sıkıntımız yok. Vatandaş ve çocuklarımızın aşı ihtiyaçları hızlıca karşılanıyor. Hastanelerimiz, çadır kentlerde hizmet veren merkezlerimizde, aile sağlığı merkezlerimizde, saha hastanelerimizde şu an gebelerimizin takipleri yapılıyor. İlimizde günde ortalama 18 doğum gerçekleşiyor. Onların doğum öncesi ve sonrası takiplerini yapıyoruz. İlaçlarının devamlılığını sağlayarak tedavilerini yerinde sunuyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'ta binalarda karekod uygulaması
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta binalarda karekod uygulaması
Köy halkı enkazdan 7 gün sonra çıkarılan "Sarıkız"ın tedavisi için yardım bekliyor
YEREL HABERLER Köy halkı enkazdan 7 gün sonra çıkarılan "Sarıkız"ın ...
Genç Kızılay, depremzedelere 37 milyon öğün sıcak yemek ulaştırdı
YEREL HABERLER Genç Kızılay, depremzedelere 37 milyon öğün sıcak ...
(Görüntülü) BABALARINI DEPREMDE KALP KRİZİNDEN KAYBEDEN AİLE, TRAKTÖR RÖMORKUNU EVE DÖNÜŞTÜRDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BABALARINI DEPREMDE KALP KRİZİNDEN ...
Gönüllü doktorlar Kahramanmaraş'taki depremzedelerin yaralarını sarıyor
YEREL HABERLER Gönüllü doktorlar Kahramanmaraş'taki depremzedelerin ...
Kahramanmaraş Valiliğinden eşya taşımada rayiç bedel uyarısı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş Valiliğinden eşya taşımada rayiç bedel ...
Elbistan'daki 37 aşevi günde 60 bin depremzedeye sıcak yemek çıkarıyor
YEREL HABERLER Elbistan'daki 37 aşevi günde 60 bin depremzedeye ...
Babalarını depremde kalp krizinden kaybeden aile, traktör römorkunu eve dönüştürdü
YEREL HABERLER Babalarını depremde kalp krizinden kaybeden aile, ...
KAHRAMANMARAŞ-  FAY HATTI ÜZERİNDEKİ 55 HANELİ KUYUMCULAR KÖYÜ'NDE DEPREMDEN SONRA 3 EV KALDI
YEREL HABERLER KAHRAMANMARAŞ-  FAY HATTI ÜZERİNDEKİ 55 HANELİ ...
Fay hattı üzerindeki 55 haneli Kuyumcular Köyü'nde depremden sonra 3 ev kaldı
YEREL HABERLER Fay hattı üzerindeki 55 haneli Kuyumcular Köyü'nde ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, ...
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde depremde yıkılan binalara ilişkin soruşturma kapsamında 7 müteahhit tutuklandı.
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde depremde yıkılan ...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Elbistan'da çadır kenti ziyaret etti
YEREL HABERLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Elbistan'da ...
(Görüntülü) DEPREMDE HARABEYE DÖNEN MAHALLE DRON İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREMDE HARABEYE DÖNEN MAHALLE DRON İLE ...
Esnaf, hayırsever ve mühendislerin iş birliğiyle depremzedelere ekmek arası döner dağıtıldı
YEREL HABERLER Esnaf, hayırsever ve mühendislerin iş birliğiyle ...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Elbistan'da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Elbistan'da ...
(Görüntülü) EBRAR SİTESİ&#039;NİN ENKAZINDA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALAR DURDURULDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) EBRAR SİTESİ'NİN ENKAZINDA ARAMA ...
Ebrar Sitesi´nin enkazından 22 kişiyi sağ çıkardılar; kurtarma anları kamerada (3)
YEREL HABERLER Ebrar Sitesi´nin enkazından 22 kişiyi sağ çıkardılar; ...
Depremde anne- babası ölen 2 yaşındaki Suriyeli kıza akrabası sahip çıktı
YEREL HABERLER Depremde anne- babası ölen 2 yaşındaki Suriyeli kıza ...
Depremzede çocuklara oyuncak ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı
YEREL HABERLER Depremzede çocuklara oyuncak ve kırtasiye malzemesi ...
Depremde harabeye dönen mahalle dron ile havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Depremde harabeye dönen mahalle dron ile havadan ...
(Görüntülü) ANNE VE BABASI ÖLEN 2 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA AKRABASI SAHİP ÇIKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANNE VE BABASI ÖLEN 2 YAŞINDAKİ KIZ ...
Deprem bölgesinde vatandaşlar, cuma namazı için çadır mescitler ve çevresinde saf tuttu
YEREL HABERLER Deprem bölgesinde vatandaşlar, cuma namazı için çadır ...
(Görüntülü) DEPREMZEDE ÇOCUKLARA ÖZEL ÇADIRDA, OYUN VE ETKİNLİKLER DÜZENLENİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREMZEDE ÇOCUKLARA ÖZEL ÇADIRDA, OYUN ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.