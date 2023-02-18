Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - OKAN COŞKUN/FIRAT ÖZDEMİR - Depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta arama kurtarma tamamlanan binaların enkazının kaldırılması için iş makinesi şoförleri çalışmalarını sürdürüyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen, Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kentteki enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Türkiye'nin birçok şehrinden gelerek enkaz kaldırma çalışmalarına yardım eden kamyon şoförleri ve iş makinesi operatörleri, 7/24 çalışmalarını sürdürüyor.

Enkazdan çıkan moloz yığınları, şehrin dışında belirlenen noktalara taşınıyor.

Kamyon şoförü Caner Karakuş, AA muhabirine, çalışmalara ilk günden itibaren devam ettiklerini söyledi.

Yaraların sarılması için ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştıklarını anlatan Karakuş, "Burada enkaz kaldırma çalışmalarına yardımcı oluyoruz. Buradan moloz çekiyoruz. Yaz aylarında yangınlarda çalışmıştık. Olağanüstü hallerde yardıma koşuyoruz. Milletimizin yanındayız. Günde 15-20 sefer yapıyorum." dedi.

Kamyon şoförü Yalçın Yağdıran da gece gündüz demeden enkazın kaldırılması için çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Bir araç günde en az 20 sefer yapıyor. Gün boyunca 900 kamyon hafriyat çekiliyor. Konteyner kent için hafriyat çıkarıyoruz. Görevimizi yapıyoruz. Devletimizin yanındayız. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun." diye konuştu.

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