Prof. Dr. Hasan Sözbilir'e göre deprem bölgesine yeni yapılaşmadan önce fay yasası çıkarılmalı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir'e göre deprem bölgesine yeni yapılaşmadan önce fay yasası çıkarılmalı

AA

Prof. Dr. Hasan Sözbilir'e göre deprem bölgesine yeni yapılaşmadan önce fay yasası çıkarılmalı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İZZET MAZI-MEHMET AKİF PARLAK - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 300 ve 150 kilometrelik iki fayın kırıldığını bildirdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki incelemelerini beraberindeki Fırat ve Sivas Cumhuriyet Üniversitelerinden ekiplerle sürdüren Prof. Dr. Sözbilir, AA muhabirine, hem hangi faydaların kırıldığını araştırdıklarını hem de ilçelerde ve köylerde hasarın boyutunu görmeye çalıştıklarını söyledi.

Şu ana kadar yaklaşık 400 kilometre civarındaki bir hat boyunca çalışmayı tamamladıklarını anlatan Sözbilir, "Şu anda ilk depremin yüzey kırığı üzerindeyiz. Biliyorsunuz bu depremde üç farklı fay parçası birlikte çalışarak bu depremi üretti ve yaklaşık 300 kilometreye yakın bir fay kırıldı, bu ilk büyük depremde. İkinci depremde ise Çardak, Doğanşehir tarafındaki gözlemlerimizle karşılaştık. Orada da 150 kilometre civarında bir hat kırılmış oldu. Orada da iki fay, birlikte çalışan deprem üretti. Yani benim gördüğüm kadarıyla gerek yıkım, gerek kırılan fay parçaları, depremin büyüklüğü ve şiddeti anlamında dünyadaki karada olmuş depremlerin en büyüklerinden bir tanesi bu. Bu yüzden depremin şiddeti 11'e kadar çıkıyor." açıklamasında bulundu.

İkinci depremin ilkinden yaklaşık 9 saat sonra meydana geldiğini hatırlatan Sözbilir şunları kaydetti:

"Doğrudan bu faylarla dokanak yapan, değen faylar üzerinde gerçekleşmedi. Arada bir sürgü fayda eden bir fay var. O fay sanki o gerilimi transfer etmiş gibi. Yani transfer ederek aradaki o stresi oraya aktarıyor. Tetiklemeyle gelişen bir deprem gibi düşünebiliriz ikincisini. Dünyada çok az gözlenen bir olay ama sonuçta bu tür deformasyonlar deprem sırasında oluşabiliyor. Ortadaki kabuğun jeolojik yapısı çok önemli burada. Buranın özel bir yeri var zaten. Hem Doğu Anadolu hem Ölü Deniz Fayı'nı kestiği bir bölge. Dolayısıyla belli ölçekteki büyük ölçekteki fayların kesişim noktasında olan bir yerdeyiz. Özellikle mesela Antakya öyle bir yerde. O yüzden işte yıkımın derecesi biraz daha yüksek. Zeminle ilgili çok ciddi problemler var. Sıvılaşma tehlikesi olan bölgeler çok fazla. Bu depremde mesela Antakya'nın önemli bir bölümü. Asi Nehri boyunca kuruludur. Toprağın, malzemenin kumlu olduğu yerlerdir. Nehrin getirdiği malzeme olduğu için ve bu malzemeler henüz taşlaşmadığı için suyla birlikte yüzeye çıkıyor deprem sırasında. Mukavemetini kaybediyor. Zemin taşıma gücünü kaybediyor. Binalar ne yapıyor? Zemin içine göçüyor o sırada. Yan yatıyor devriliyor. Belli bir şey içine geçiyor. Bir de binanın kendisi sağlam değilse o zaman kendisi de parçalanıyor. Kolonlar devre dışı kalıyor. İşte sandviç gibi oluyor bina. Değişik yerlere yıkılıyor. Buna benzer durum Gölbaşı'nda var. Adıyaman Gölbaşı'nda da ciddi bir sıvılaşma var. Şehrin neredeyse dörtte üçü sıvılaşma yaratan bir zemin üzerine kurulmuş. Öyle bir sıkıntı var."

- "Fayların kırılma mekanizmasını anlamaya çalışıyoruz"

Şu anda bölgede 5 fay parçasının kırıldığını söyleyen Sözbilir şöyle devam etti:

"Bunlar zaten bilimsel anlamda hani kırılma zamanı gelmiş. Bizim bilim insanlarının yaptığı çalışmalarla bunlar saptanabiliyor. Yani her fayın bir deprem tekrarlama periyodu var. Tabii faylar kırılınca doğal olarak o stres kuzeye, güneye fay boyunca bir şekilde öbür faylara aktarılır. Yani belli hem kuzeye işte bizim Elazığ - Bingöl tarafına hem güneye işte Kıbrıs'a doğru diyelim. Belli bir süreç birikimi tabii ki oluyor şu anda. Ama bu yarın deprem olacak anlamına gelmiyor. Tabii olacak, yani gelecekte olacak. Ama ne kadar yaklaştığı konusunda şu anda artık bizim araştırma yapmamız lazım. Zaten o yüzden buradaki fayların kırılma mekanizması anlamaya çalışıyoruz."

Tüm çalışmaların ardından Ankara'da toplantı yapacaklarını aktaran Sözbilir sonuçları değerlendireceklerini bildirdi.

- "Fay yasasının Meclisten geçmesi gerekiyor"

Türkiye'nin büyük bir depremle karşı karşıya kaldığını, kendisinin de Antakyalı olduğunu belirten Sözbilir şöyle konuştu:

"Benim evim de yıkıldı. İşte yakınlarım enkaz altında kaldı ama artık şimdi sakin olmak gerekiyor. Depremin ilk gününden itibaren burada olduğumuz için ilk günde korku vardı gözlerde, endişe vardı. İnsana ait her türlü duyguyu gözlerde görüyorduk. Şimdi yavaş yavaş yerine oturuyor sistem. Yani olan oldu artık, bundan sonra ne yapmalıyız? Bundan sonrasını ne yapılmasının altında yer seçimi yatıyor. Doğru yer seçeceğiz. Bakın şimdi fayın üstündeyiz. Evler yıkılmış değil mi? Evet. Çok basit. Fayın üzerine ev yapmayacağız. Çok basit yani. Hangi fayın üzerine? Yakın gelecekte kırılacak fayın üzerine. Yani ölü fayın üzerine oturabilir. Sorun değil ama diri fayın üzerine ve yakın gelecek depremi üretecek yerlere oturmayacağız. Buna fay yasası deniyor Türkiye'de. Bütün dünyada bu böyle. Fay yasasının Meclisten geçmesi gerekiyor. Önce bunu yapacağız ve ona göre bu şehirlerimizi düzelteceğiz. Şu anda fay yasası geçmeden yapılaşmaya girersek yine sıkıntı olacak. Yani o bir günde çıkar, toplanır, çıkar o yasa. Yazılı zaten o yasa. Devlet bize bir görev vermişti. Türkiye'deki dört beş hocayla yazdık. Yapılacak her şey içinde yazıyor. Sadece Meclisten geçmesi kaldı."

Zeminle ilgili de araştırmaların yapılması gerektiğini işaret eden Sözbilir, "Sıvılaşma tehlikesi olan zeminleri çok iyi belirlemek gerekiyor. Bu da jeolojik, jeoteknik ve zemin çalışmalarıyla yapılan bir şey. Yani jeolog, jeofizikçi birlikte o bölgede gerekli her türlü çalışmayı yapacak. Zeminin sıvılaşma tehlikesi varsa hiçbir şekilde orada oturmayacak önce. Zemini iyileştirebiliyorsa oraya bina yapılacak. İyileştiremiyorsa orası tarla olacak. Kimse oturmayacak oraya." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binalarda enkaz ...
(Görüntülü)- FAY HATTI ÜZERİNDEKİ 55 HANELİ KUYUMCULAR KÖYÜ&#039;NDE DEPREMDEN SONRA 3 EV KALDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)- FAY HATTI ÜZERİNDEKİ 55 HANELİ ...
(Görüntülü)KAHRAMANMARAŞ&#039;TA BİNALARDA KAREKOD UYGULAMASI
YEREL HABERLER (Görüntülü)KAHRAMANMARAŞ'TA BİNALARDA KAREKOD ...
(Görüntülü) ENKAZDAN ÇIKAN KEDİYE JANDARMA ŞEFKATİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ENKAZDAN ÇIKAN KEDİYE JANDARMA ŞEFKATİ
Enkazdan çıkan kediye jandarma şefkati
YEREL HABERLER Enkazdan çıkan kediye jandarma şefkati
Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta sağlık hizmeti 7/24 sağlanıyor
YEREL HABERLER Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta sağlık hizmeti 7/24 ...
Kahramanmaraş'ta binalarda karekod uygulaması
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta binalarda karekod uygulaması
Köy halkı enkazdan 7 gün sonra çıkarılan "Sarıkız"ın tedavisi için yardım bekliyor
YEREL HABERLER Köy halkı enkazdan 7 gün sonra çıkarılan "Sarıkız"ın ...
Genç Kızılay, depremzedelere 37 milyon öğün sıcak yemek ulaştırdı
YEREL HABERLER Genç Kızılay, depremzedelere 37 milyon öğün sıcak ...
(Görüntülü) BABALARINI DEPREMDE KALP KRİZİNDEN KAYBEDEN AİLE, TRAKTÖR RÖMORKUNU EVE DÖNÜŞTÜRDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BABALARINI DEPREMDE KALP KRİZİNDEN ...
Gönüllü doktorlar Kahramanmaraş'taki depremzedelerin yaralarını sarıyor
YEREL HABERLER Gönüllü doktorlar Kahramanmaraş'taki depremzedelerin ...
Kahramanmaraş Valiliğinden eşya taşımada rayiç bedel uyarısı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş Valiliğinden eşya taşımada rayiç bedel ...
Elbistan'daki 37 aşevi günde 60 bin depremzedeye sıcak yemek çıkarıyor
YEREL HABERLER Elbistan'daki 37 aşevi günde 60 bin depremzedeye ...
Babalarını depremde kalp krizinden kaybeden aile, traktör römorkunu eve dönüştürdü
YEREL HABERLER Babalarını depremde kalp krizinden kaybeden aile, ...
KAHRAMANMARAŞ-  FAY HATTI ÜZERİNDEKİ 55 HANELİ KUYUMCULAR KÖYÜ'NDE DEPREMDEN SONRA 3 EV KALDI
YEREL HABERLER KAHRAMANMARAŞ-  FAY HATTI ÜZERİNDEKİ 55 HANELİ ...
Fay hattı üzerindeki 55 haneli Kuyumcular Köyü'nde depremden sonra 3 ev kaldı
YEREL HABERLER Fay hattı üzerindeki 55 haneli Kuyumcular Köyü'nde ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, ...
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde depremde yıkılan binalara ilişkin soruşturma kapsamında 7 müteahhit tutuklandı.
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde depremde yıkılan ...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Elbistan'da çadır kenti ziyaret etti
YEREL HABERLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Elbistan'da ...
(Görüntülü) DEPREMDE HARABEYE DÖNEN MAHALLE DRON İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREMDE HARABEYE DÖNEN MAHALLE DRON İLE ...
Esnaf, hayırsever ve mühendislerin iş birliğiyle depremzedelere ekmek arası döner dağıtıldı
YEREL HABERLER Esnaf, hayırsever ve mühendislerin iş birliğiyle ...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Elbistan'da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Elbistan'da ...
(Görüntülü) EBRAR SİTESİ&#039;NİN ENKAZINDA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALAR DURDURULDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) EBRAR SİTESİ'NİN ENKAZINDA ARAMA ...
Ebrar Sitesi´nin enkazından 22 kişiyi sağ çıkardılar; kurtarma anları kamerada (3)
YEREL HABERLER Ebrar Sitesi´nin enkazından 22 kişiyi sağ çıkardılar; ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.