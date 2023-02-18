Türkoğlu'nda acil yıkım kararı verilen binaların yıkımına başlandı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkoğlu ilçesinde, acil yıkım kararı verilen binalarla ilgili çalışmalara başlandı.

"Asrın felaketi" olarak tanımlanan depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin kent genelindeki hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Tespitlerin tamamlandığı Türkoğlu ilçesinde ise acil yıkım kararı alınan binalarda işlemler başladı. Bölgeye gönderilen iş makinelerince tehlikeli binalar kontrollü şekilde yıkılıyor.

Ekipler çevrede güvenlik önlemi de alıyor.

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