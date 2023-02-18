GÜNCELLEME - Kahramanmaraş Valiliğinden eşya taşımada rayiç bedel uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş Valiliğinden eşya taşımada rayiç bedel uyarısı

AA

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş Valiliğinden eşya taşımada rayiç bedel uyarısı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Valiliği, deprem nedeniyle il içi ve il dışı ev eşyası taşımalara ilişkin fırsatçılık yapanlar hakkında idari yaptırım uygulanacağını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il içi ve il dışı ev eşyası taşımalarının rayiç bedel üzerinden yapılmasının zorunlu olduğu belirtildi.

"İlimizde yaşanan deprem nedeniyle fırsatçılık yapan şahıs ve firmalar hakkında gerekli her türlü idari yaptırım uygulanacaktır." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, evden eve taşıma tarifeleriyle ilgili detaylara yer verildi.

- Şehir içi 7 bin lira, ilçeler arası 10 bin lira

Vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi amacıyla 4+1'e kadar ev için şehir içi asansörlü evden eve eşya taşıma bedelinin işçilikle birlikte 25 kilometre dahil olmak üzere 7 bin lira olarak belirlendiği aktarıldı.

İl sınırları dahilinde ilçeler arasında asansörlü evden eve eşya taşıma işinin ise işçilik bedeli dahil 10 bin lira olarak belirlendiği kaydedildi.

Şehirler arası asansörlü evden eve eşya taşımada ise 7 bin liraya ilave olarak 25 kilometreyi aşan kısmı için kilometre başına 10 lira ekleneceğinin belirtildiği açıklamada, bu bedele 1000 lira varış noktası asansör bedeli, 2000 lira varış noktası işçilik bedeli ve 1000 lira şoför ücretinin ekleneceği ifade edildi.

Taşıma işlerinde sadece asansör kiralanması halinde ise 10. kata kadar 1000 lira, üzerindeki her kat için ilave 100 lira kiralama bedeli belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, "Yardım amaçlı bedelsiz taşımalar hariç olmak üzere valiliğimizce 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 9'uncu maddesi uyarınca afet bölgesinde evden eve taşıma tarifeleri yukarıda belirtildiği şekilde uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş merkezli ikinci depremin ardından oluşan toz bulutu cep telefonuyla kaydedildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş merkezli ikinci depremin ardından ...
Trabzonspor-Basel maçında toplanan oyuncaklar depremzede çocuklara ulaştı
YEREL HABERLER Trabzonspor-Basel maçında toplanan oyuncaklar ...
(Görüntülü)- KIRGIZİSTAN ACİL DURUMLAR BAKANLIĞI SAHRA HASTANESİ KURDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)- KIRGIZİSTAN ACİL DURUMLAR BAKANLIĞI ...
(Görüntülü)- KALIN KEÇE VE PAMUK İLE DESTEKLENEN KIRGIZ ÇADIRLARINA DEPREMZEDELER YERLEŞİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)- KALIN KEÇE VE PAMUK İLE DESTEKLENEN ...
(Görüntülü) DEPREMZEDE AİLE, SOBA KURDUKLARI MİNİBÜSTE KALIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREMZEDE AİLE, SOBA KURDUKLARI ...
Depremzedeler, Kırgız çadırlarına yerleşmeye başladı (2)
YEREL HABERLER Depremzedeler, Kırgız çadırlarına yerleşmeye başladı ...
Türkoğlu'nda acil yıkım kararı verilen binaların yıkımına başlandı
YEREL HABERLER Türkoğlu'nda acil yıkım kararı verilen binaların ...
Depremzedeler, Kırgız çadırlarına yerleşmeye başladı
YEREL HABERLER Depremzedeler, Kırgız çadırlarına yerleşmeye başladı
Depremzede aile, soba kurdukları minibüste kalıyor
YEREL HABERLER Depremzede aile, soba kurdukları minibüste kalıyor
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'e göre deprem bölgesine yeni yapılaşmadan önce fay yasası çıkarılmalı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Hasan Sözbilir'e göre deprem bölgesine yeni ...
Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binalarda enkaz ...
(Görüntülü)- FAY HATTI ÜZERİNDEKİ 55 HANELİ KUYUMCULAR KÖYÜ&#039;NDE DEPREMDEN SONRA 3 EV KALDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)- FAY HATTI ÜZERİNDEKİ 55 HANELİ ...
(Görüntülü)KAHRAMANMARAŞ&#039;TA BİNALARDA KAREKOD UYGULAMASI
YEREL HABERLER (Görüntülü)KAHRAMANMARAŞ'TA BİNALARDA KAREKOD ...
(Görüntülü) ENKAZDAN ÇIKAN KEDİYE JANDARMA ŞEFKATİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ENKAZDAN ÇIKAN KEDİYE JANDARMA ŞEFKATİ
Enkazdan çıkan kediye jandarma şefkati
YEREL HABERLER Enkazdan çıkan kediye jandarma şefkati
Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta sağlık hizmeti 7/24 sağlanıyor
YEREL HABERLER Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta sağlık hizmeti 7/24 ...
Kahramanmaraş'ta binalarda karekod uygulaması
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta binalarda karekod uygulaması
Köy halkı enkazdan 7 gün sonra çıkarılan "Sarıkız"ın tedavisi için yardım bekliyor
YEREL HABERLER Köy halkı enkazdan 7 gün sonra çıkarılan "Sarıkız"ın ...
Genç Kızılay, depremzedelere 37 milyon öğün sıcak yemek ulaştırdı
YEREL HABERLER Genç Kızılay, depremzedelere 37 milyon öğün sıcak ...
(Görüntülü) BABALARINI DEPREMDE KALP KRİZİNDEN KAYBEDEN AİLE, TRAKTÖR RÖMORKUNU EVE DÖNÜŞTÜRDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BABALARINI DEPREMDE KALP KRİZİNDEN ...
Gönüllü doktorlar Kahramanmaraş'taki depremzedelerin yaralarını sarıyor
YEREL HABERLER Gönüllü doktorlar Kahramanmaraş'taki depremzedelerin ...
Kahramanmaraş Valiliğinden eşya taşımada rayiç bedel uyarısı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş Valiliğinden eşya taşımada rayiç bedel ...
Elbistan'daki 37 aşevi günde 60 bin depremzedeye sıcak yemek çıkarıyor
YEREL HABERLER Elbistan'daki 37 aşevi günde 60 bin depremzedeye ...
Babalarını depremde kalp krizinden kaybeden aile, traktör römorkunu eve dönüştürdü
YEREL HABERLER Babalarını depremde kalp krizinden kaybeden aile, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.