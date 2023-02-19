"Sakarya Aşevi", 6 bin depremzedeye her gün sıcak yemek çıkarıyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - EMRE AYVAZ/ÖMER ÜRER - Kahramanmaraş'ta kurulan "Sakarya Aşevi"nde günde 6 bin depremzedeye 3 öğün yemek çıkarılıyor.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şubesi, "asrın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Sakaryalıların bölgeye gönderdiği yardımlarla Kahramanmaraş'ta SATSO ve MÜSİAD koordinesinde kurulan "Sakarya Aşevi", günde 6 bin depremzedeye 3 öğün yemek veriyor.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanvekili Gökhan Tiryaki, AA muhabirine, depremin ikinci günü bölgeye geldiklerini söyledi.

Kahramanmaraş'ta bir merkez oluşturduklarını ve gelen yardımların organizasyonunu yaptıklarını belirten Tiryaki, "Tüm Sakaryalılar buraya yardımlarını gönderdi. Biz de buna aracılık ettik. MÜSİAD'taki arkadaşlarımız, SATSO çalışanları ve gönüllüleri bütünüyle burada çalışıyor. Sakarya’da da yoğun bir tempo var, bizim burada çalıştığımız gibi çalıştılar. Neye ihtiyacımız varsa tırlarla buraya gönderiyorlar. Kahramanmaraş'ın yaralarını hep beraber saracağız." diye konuştu.

Tiryaki, bölgede yapılması gereken çok iş olduğunu kaydederek, "Şimdi çadır kentlerin kurulması için çalışıyoruz. Çadır kentlerin içine çocukların psikolojisine destek olacak 48 metrekarelik çocuk oyun alanları oluşturmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Konteyner kent kurmayı planladıklarını dile getiren Tiryaki, "58 konteyner şu anda yapılıyor. Karınca kararınca elimizden gelen ne varsa olabildiğince yapmaya çalışıyoruz. İnşallah daha iyilerini de yapacağız. Tüm Sakarya'ya teşekkür ediyoruz, biz hemşehrilerimize aracı olduk." şeklinde konuştu.

- "Sakaryalı hemşehrilerimizin çok yoğun bir teveccühü var"

MÜSİAD Sakarya Enerji Sektör Kurulu Başkanı Osman Çelik de bölgedeki çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Çelik, aşevinde 2 aşçı ve 15 gönüllünün çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Her gün 6 bin vatandaşımıza sabah, öğle ve akşam olmak üzere yemek çıkartıyoruz. Buradaki vatandaşlarımızın yaralarına bir şekilde merhem olmaya çalışıyoruz. Kahramanmaraş'a bir Sakarya akını var. Sakaryalı hemşehrilerimizin çok yoğun bir teveccühü var. Sakarya, 1999 depremini yaşadıktan sonra buradaki insanların dertlerini çok daha rahat anlıyor. Sakaryalı hemşehrilerimize, buraya yardım getirenlere, gönüllülere çok teşekkür ediyorum."

SATSO Meclis üyeleri Fatih Genç ve Berat Şirinat da Sakaryalı vatandaşların bölgeye gönderdikleri yardımlarla depremzedelere sıcak yemek çıkarttıklarını belirtti.

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