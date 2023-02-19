Elbistan'da depremzede çocuklar için oyun çadırları kuruldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elbistan'da depremzede çocuklar için oyun çadırları kuruldu

AA

Elbistan'da depremzede çocuklar için oyun çadırları kuruldu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - TEZCAN EKİZLER/DURMUŞ GENÇ - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikincisinin merkez üssü Elbistan'da afetzede çocuklar, yaşadıkları korkuyu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca çadır kentlerde kurulan oyun alanlarında unutmaya çalışıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri, depremin ardından ilçeye gelerek psikososyal destek çalışmalarına başladı.

Öncelikle ihtiyaçları tespit eden ve depremzedelere psikolojik ilk yardımda bulunan ekipler, risk faktörlerinin belirlenmesi, bireysel görüşme, psikoeğitim, grup çalışmaları, sevk ve yönlendirme çalışmaları yaptı.

Ekipler, çocukların deprem psikolojisinden uzaklaşması için de çadır kentlerde 2 çocuk oyun alanı kurdu.

Sosyal çalışmacı, psikolog, psikolojik danışman ve çocuk gelişimcilerden oluşan uzman ekip, oyun çadırlarında çocuklarla oyun oynayıp resim yaparak, süreci en az travmayla atlatmaları için mesai harcıyor.

Palyaço gösterilerinin yapıldığı çadırlarda, çocuklara her gün en sevdikleri oyuncak gün sonunda hediye ediliyor.

- "Psikososyal destek çalışmalarına ağırlık verdik"

Elbistan Koordinasyon Merkezi'nde görevli Tortum Kaymakamı Fatih Bayram, AA muhabirine, depremin ilk şokunun atlatılmasının ardından Elbistan genelinde psikososyal destek çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi.

Her gün 80 kadar çocuğa görevlilerin oyunlar oynattığını ve etkinlik düzenlediğini belirten Bayram, "Gönüllü öğretmenlerimiz de bize destek veriyor. Çocuklarımızın güzel vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Onları deprem psikolojisinden bir nebze olsun uzaklaştırmak istiyoruz." dedi.

Bayram, konteyner kentler kurulunca o bölgelerde de çocuklar için oyun alanlarının bulunacağını kaydetti.

- "Çocuklarımızın bu alanlara çok yoğun ilgisi var"

Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Modaoğlu da depremin ardından ekibiyle Elbistan'a gelerek vatandaşların yardımına koştuklarını dile getirdi.

Depremden çocukların da psikolojisinin etkilendiğini anlatan Modaoğlu, "Çocuklarımızın ihtiyacı olan psikososyal desteği düşündük ve onlar için önce iki oyun alanını çadır kentlerde belirledik. Çocuklarımızın bu alanlara çok yoğun ilgisi var. Çocukların yaşadıkları travmaları, kaygıları burada daha rahat atlattıklarını ve yüzlerinin güldüğünü gördük. Buradan hiç ayrılmadıklarını fark edince oyun alanlarını biraz daha büyüttük." diye konuştu.

- "Çocuklar için oyunun iyileştirici gücü olduğunu biliyoruz"

Oyun alanında sosyal çalışmacı olarak görev yapan İlkay Çoban Ağar da tüm mesailerini deprem bölgesindeki çocuklarla geçirdiklerini anlattı.

Çocukların oyun alanındayken çok keyifli olduklarını gözlemlediklerini aktaran Ağar, "Çocuklar için oyunun iyileştirici gücü olduğunu biliyoruz. Travmalarını bu şekilde atabildiklerini biliyoruz. O yüzden mümkün olduğunca yüzlerinin gülmesi için oyun süreleri uzun tutularak iyileşmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz." bilgisini verdi.

Çadır kentlere kurulan oyun alanlarında, Türkiye'nin çeşitli illerinden gönderilen çok sayıda oyuncak çocuklara hediye ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elbistan'da hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Elbistan'da hayatın normale dönmesi için çalışmalar ...
(Görüntülü) HASAR GÖREN BİNADAKİ PASTANEDEN SAĞLAM EŞYALARI ÇIKARDILAR
YEREL HABERLER (Görüntülü) HASAR GÖREN BİNADAKİ PASTANEDEN SAĞLAM ...
Ebrar Sitesi'nin enkazından geriye fotoğraf albümleri kaldı
YEREL HABERLER Ebrar Sitesi'nin enkazından geriye fotoğraf albümleri ...
Kahramanmaraş'ta komandoların kurduğu çadır kent, 3200 depremzedeyi ağırlıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta komandoların kurduğu çadır kent, ...
"Sakarya Aşevi", 6 bin depremzedeye her gün sıcak yemek çıkarıyor
YEREL HABERLER "Sakarya Aşevi", 6 bin depremzedeye her gün sıcak ...
Hasar gören binadaki pastaneden sağlam eşyaları çıkardılar
YEREL HABERLER Hasar gören binadaki pastaneden sağlam eşyaları ...
(Görüntülü)ANNE VE BABASINI DEPREMDE KAYBEDEN KEPÇE OPERATÖRÜ, ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARINDA
YEREL HABERLER (Görüntülü)ANNE VE BABASINI DEPREMDE KAYBEDEN KEPÇE ...
(Görüntülü)ÇINAR&#039;IN YARDIMINA ALEX DE KOŞTU -2
YEREL HABERLER (Görüntülü)ÇINAR'IN YARDIMINA ALEX DE KOŞTU -2
(Görüntülü)ÇINAR&#039;IN YARDIMINA ALEX DE KOŞTU -1
YEREL HABERLER (Görüntülü)ÇINAR'IN YARDIMINA ALEX DE KOŞTU -1
Anne ve babasını depremde kaybeden kepçe operatörü, enkaz kaldırma çalışmalarında
YEREL HABERLER Anne ve babasını depremde kaybeden kepçe operatörü, ...
Kahramanmaraş- Çınar'ın yardımına Alex de koştu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş- Çınar'ın yardımına Alex de koştu
(Görüntülü)İKİNCİ DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ ELBİSTAN&#039;DA 924 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)İKİNCİ DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ ...
KAHRAMANMARAŞ- ÇINAR'IN YARDIMINA ALEX DE KOŞTU
YEREL HABERLER KAHRAMANMARAŞ- ÇINAR'IN YARDIMINA ALEX DE KOŞTU
İkinci depremin merkez üssü Elbistan'da 924 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İkinci depremin merkez üssü Elbistan'da 924 kişi ...
(Görüntülü) KAHRAMANMARAŞ&#039;TA 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (2) NİĞDE&#039;DE DE HİSSEDİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAHRAMANMARAŞ'TA 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE ...
(Görüntülü)KAHRAMANMARAŞ&#039;TA 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
YEREL HABERLER (Görüntülü)KAHRAMANMARAŞ'TA 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE ...
KAHRAMANMARAŞ'TA 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
YEREL HABERLER KAHRAMANMARAŞ'TA 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Kahramanmaraş'ta 5.1 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 5.1 büyüklüğünde deprem
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Kahramanmaraş merkezli ikinci depremin ardından oluşan toz bulutu cep telefonuyla kaydedildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş merkezli ikinci depremin ardından ...
Trabzonspor-Basel maçında toplanan oyuncaklar depremzede çocuklara ulaştı
YEREL HABERLER Trabzonspor-Basel maçında toplanan oyuncaklar ...
(Görüntülü)- KIRGIZİSTAN ACİL DURUMLAR BAKANLIĞI SAHRA HASTANESİ KURDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)- KIRGIZİSTAN ACİL DURUMLAR BAKANLIĞI ...
(Görüntülü)- KALIN KEÇE VE PAMUK İLE DESTEKLENEN KIRGIZ ÇADIRLARINA DEPREMZEDELER YERLEŞİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)- KALIN KEÇE VE PAMUK İLE DESTEKLENEN ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.