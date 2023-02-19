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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremde ağır hasara uğrayan Elbistan Belediyesi binasının yıkımına başlandı

AA

Depremde ağır hasara uğrayan Elbistan Belediyesi binasının yıkımına başlandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak anılan depremlerde hasar gören Elbistan Belediyesi hizmet binasının yıkım çalışmaları başladı.

Köprübaşı Mahallesi'ndeki 3 katlı binadaki çalışma öncesinde çevre güvenliği alındı.

Daha sonra belediyeye ait iş makineleri binayı yıkmaya başladı. Çalışmaların yarın tamamlanması planlanıyor.

Belediye ise geçici olarak Afşin Elbistan Linyitleri İlkokuluna taşındı.

İlçede de yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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