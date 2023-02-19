İçişleri Bakanı Soylu, depremden etkilenen Afşin'de incelemede bulundu

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Afşin ilçesinde incelemelerde bulundu.

Afşin Hükümet Konağı'nda birim amirleriyle bir araya gelen Bakan Soylu, Afet Koordinasyon ve Planlama Toplantısı'na katıldı.

Afşin'deki çalışmaların koordinasyonunu sağlamakla görevlendirilen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Soylu, daha sonra basına kapalı gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına katıldı.

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