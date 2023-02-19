Tırıyla Fransa'dan Kahramanmaraş'a yardım getirdi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - ALİ KEMAL AKAN - Fransa'da yaşayan 24 yaşındaki tır şoförü Gülfem Zengin, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler nedeniyle Fransa'daki gurbetçilerin öncülüğünde toplanan yardımları, 4 bin 300 kilometrelik yolu tırıyla tek başına katederek Kahramanmaraş'a ulaştırdı.

Gülfem Zengin, AA muhabirine, depremlerin ardından Fransa'daki Türk-Fransız Dostluk Cemiyetine üye gurbetçilerin yardım organizasyonu düzenlediğini söyledi.

Yardım malzemelerinin nakliyesi konusunda gurbetçilerin kendisiyle irtibat kurduğunu aktaran Zengin, depremzedeler için zorlu yolcuğu göze alarak tek başına yola koyulduğunu ifade etti.

Yolculuğun 4 gün sürdüğünü kaydeden Zengin, "Bu yolu karadan geçmek istemiyordum. Daha önce yapmadığım bir şeydi. Hele de yapayalnızdım. Benim için imkansızdı ama buradaki insanların durumunu düşündüm. Halimize şükür, elimiz ayağımız tutuyor ve elimizden gelen yardım da bu oluyor. O yüzden korkularımı kenara koydum." diye konuştu.

Yardım malzemelerinin, giyim ve battaniyenin yanı sıra gıda, kedi köpek maması ve ilaçtan oluştuğunu anlatan Zengin, Fransızların ve bu ülkede yaşayan diğer milletlerden insanların da kampanyaya destek verdiğini dile getirdi.

Kahramanmaraş'taki yıkılan binaları da gördükten sonra "İyi ki gelmişim. İyi ki de yardım getirdim" dediğini de belirten Zengin, "Keşke elimde daha fazla imkan olsaydı, keşke daha fazla bir şey yapabilseydik. Enkazları da görünce içimiz paramparça oldu." sözlerini sarf etti.

- "Yolda da çok büyük fedakarlıklar yaptı"

Gülfem Zengin'in sürücülüğünü yaptığı yardım tırını Türkiye sınırında karşılayan ve Kahramanmaraş'a kadar otomobiliyle eşlik eden Gökhan Baylan ise yardım malzemelerini AFAD'a teslim ettiklerini vurguladı.

Kendisinin de lojistik işi yaptığını söyleyen Baylan, "Gülfem de gönüllü olarak bu yardım çalışmasına katılmak istiyordu. Çok duygulu bir şekilde buraya geldi. Yolda da çok büyük fedakarlıklar yaptı." dedi.



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