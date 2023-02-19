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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, kentteki çalışmalar hakkında bilgi verdi:

AA

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, kentteki çalışmalar hakkında bilgi verdi:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - ALİ KEMAL AKAN - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarının 10 yerde devam ettiğini belirterek, "yeni mucizeler" beklediklerini söyledi.

Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi önünde AA muhabirine, depremin kentte özellikle Azerbaycan ve Trabzon bulvarları civarında büyük yıkıma neden olduğunu hatırlattı.

Depremin 14. gününde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktaran Güngör, "Yaklaşık 10 yerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İnşallah yeni mucizeler bekliyoruz." dedi.

Acil yıkılması gereken hasarlı binalarla ilgili çalışmaların da sürdüğünü belirten Güngör, şöyle devam etti:

"Şu an 500 noktada sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarımız, Kızılayımız, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz, diğer belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız bunları yapıyor. Şehrimizde halk ekmek fabrikamız beş gündür faaliyette. Günlük 70 bin üzerinde ekmek çıkarıyor. Bugün itibarıyla da vermiş olduğumuz destekle özel sektöre ait 7 ekmek fabrikamız, 90'a yakın da mahalle fırınımız da ekmek çıkarmaya başladı. Yaralarımızı sarıyoruz, çalışmalar devam ediyor. Devletimiz burada, milletimiz burada. Depremin ilk saatinden itibaren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu buraya geldi ve üst düzeyde koordinasyonla çalışmaları yürütüyoruz."

- İçme suyundan her gün numune alınıyor

Depremin yaşandığı saatten bu yana halen alanda olduklarını ifade eden Güngör, şunları kaydetti:

"Arama kurtarma çalışmalarına itfaiyemiz, fen işleri dairemiz elemanlarıyla, iş makineleriyle destek verdi. Diğer taraftan da su ve kanalizasyon gibi altyapıda da ciddi tahribat olmuştu. Depremin ilk anından bu yana yardıma gelen belediyelerimizin de desteğiyle bugün itibarıyla yüzde 90 sağladık. Depremin getirdiği hasar nedeniyle yer yer arızalar meydana geliyor. Ekipler hızlıca müdahale ediyor. Burada da Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüzden bir ekip her gün numuneler alarak sağlıkla ilgili testleri yapıyor. Hamdolsun herhangi bir sıkıntımız yok."

- Belediyede vatandaşlar için yardım masası oluşturuldu

Büyükşehir belediyesinin önünde bir yaşam alanı oluştuğunu da dile getiren Güngör, "Burası depremin en merkezi, en fazla yıkımın olduğu bir alan. Doğal olarak da burada çalışmalar fazla. Hem burada arama kurtarma ekipleri için hem de hem hemşehrilerimiz için bir yaşam alanı gerekiyordu. Yeme içme anlamıyla, barınma anlamıyla burada bir mekan oluşturduk. Burası da çok merkezi bir yer, ulaşılabilir bir yer. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Belediyenin girişinde de bir yardım masasının oluşturulduğunu ve vatandaşların taleplerinin alındığını bildiren Güngör, "Hemşehrilerimizin bir konu için sadece buraya gelmelerine yok. WhatsApp hatlarımız var, çeşitli noktalarımız var. Buraya gelip de sorununu iletmek isteyen olursa da arkadaşlarımız yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

Kentteki tarihi dokuda çok büyük hasarın olmadığını bildiren Güngör, "Kalemizde bir sıkıntımız yok ama tabii ki sembol camimiz, Ulu Cami'mizin minaresi yıkıldı. Minarenin düştüğü alanda biraz tahribat var. Onun dışında tarihi dokuda çok büyük tahribat yok." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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