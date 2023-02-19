Kahramanmaraş'ta enkaz alanında bir kişi ölü bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta enkaz alanında bir kişi ölü bulundu

AA

Kahramanmaraş'ta enkaz alanında bir kişi ölü bulundu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 58 yaşındaki kişi, enkaz kaldırma çalışmalarının yürütüldüğü alanda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Azerbaycan Bulvarı'ndaki bir enkazda çalışma yapan kepçe operatörü, bir kişiyi yerde hareketsiz halde gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 58 yaşındaki Mustafa Kalın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kalın'ın cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kepçe operatörü H.A. (44) şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Mustafa Kalın'ın enkaz alanında yürütülen çalışmaları izlediği belirtildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, kentteki çalışmalar hakkında bilgi verdi:
YEREL HABERLER Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, ...
Tırıyla Fransa'dan Kahramanmaraş'a yardım getirdi
YEREL HABERLER Tırıyla Fransa'dan Kahramanmaraş'a yardım getirdi
(Görüntülü)TARİHİ MARAŞ ÇARŞISI&#039;NDAKİ 495 DÜKKAN KAPALI
YEREL HABERLER (Görüntülü)TARİHİ MARAŞ ÇARŞISI'NDAKİ 495 DÜKKAN ...
(Görüntülü)KAHRAMANMARAŞ&#039;TA ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)KAHRAMANMARAŞ'TA ENKAZ KALDIRMA ...
Acısını unutup depremzedelere yardım için seferber oldu
YEREL HABERLER Acısını unutup depremzedelere yardım için seferber ...
Tarihi Maraş Çarşısı'ndaki 495 dükkan kapalı
YEREL HABERLER Tarihi Maraş Çarşısı'ndaki 495 dükkan kapalı
İçişleri Bakanı Soylu, depremden etkilenen Afşin'de incelemede bulundu
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, depremden etkilenen Afşin'de ...
Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız ...
(Görüntülü)KAHRAMANMARAŞ&#039;TA ENKAZ ALANLARI İLAÇLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)KAHRAMANMARAŞ'TA ENKAZ ALANLARI ...
Kahramanmaraş'ta enkaz alanları ilaçlandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta enkaz alanları ilaçlandı
Türk Kızılay, Kahramanmaraş'ta depremzedelerin sıcak yemek ihtiyacını karşılıyor
YEREL HABERLER Türk Kızılay, Kahramanmaraş'ta depremzedelerin sıcak ...
(Görüntülü) ENKAZDAN ÇIKARTILAN DEĞERLİ EŞYALAR, POLİS KORUMASINDA
YEREL HABERLER (Görüntülü) ENKAZDAN ÇIKARTILAN DEĞERLİ EŞYALAR, ...
Enkazdan çıkartılan değerli eşyalar, polis korumasında
YEREL HABERLER Enkazdan çıkartılan değerli eşyalar, polis ...
Kızını depremden 5 gün önce satın aldıkları dairede yitiren kadın, adalet istiyor
YEREL HABERLER Kızını depremden 5 gün önce satın aldıkları dairede ...
Kahramanmaraş'taki avize mağazası depremde ayakta kalmayı başardı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'taki avize mağazası depremde ayakta ...
Depremde ağır hasara uğrayan Elbistan Belediyesi binasının yıkımına başlandı
YEREL HABERLER Depremde ağır hasara uğrayan Elbistan Belediyesi ...
Elbistan'da depremzede çocuklar için oyun çadırları kuruldu
YEREL HABERLER Elbistan'da depremzede çocuklar için oyun çadırları ...
Elbistan'da hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Elbistan'da hayatın normale dönmesi için çalışmalar ...
(Görüntülü) HASAR GÖREN BİNADAKİ PASTANEDEN SAĞLAM EŞYALARI ÇIKARDILAR
YEREL HABERLER (Görüntülü) HASAR GÖREN BİNADAKİ PASTANEDEN SAĞLAM ...
Ebrar Sitesi'nin enkazından geriye fotoğraf albümleri kaldı
YEREL HABERLER Ebrar Sitesi'nin enkazından geriye fotoğraf albümleri ...
Kahramanmaraş'ta komandoların kurduğu çadır kent, 3200 depremzedeyi ağırlıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta komandoların kurduğu çadır kent, ...
"Sakarya Aşevi", 6 bin depremzedeye her gün sıcak yemek çıkarıyor
YEREL HABERLER "Sakarya Aşevi", 6 bin depremzedeye her gün sıcak ...
Hasar gören binadaki pastaneden sağlam eşyaları çıkardılar
YEREL HABERLER Hasar gören binadaki pastaneden sağlam eşyaları ...
(Görüntülü)ANNE VE BABASINI DEPREMDE KAYBEDEN KEPÇE OPERATÖRÜ, ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARINDA
YEREL HABERLER (Görüntülü)ANNE VE BABASINI DEPREMDE KAYBEDEN KEPÇE ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.