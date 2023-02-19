Elazığ'dan giden polislerden Kahramanmaraş'ta depremden etkilenen sahipsiz hayvanlara destek

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'dan depremin yaşandığı Kahramanmaraş’a giden polis ekipleri, sahipsiz hayvanlara yardım eli uzatıyor.



Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, asrın felaketi olarak nitelendirilen merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremzedelerin yaralarının sarılması için ihtiyaç duyulan her alanda desteklerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Pazarcık ilçesine giden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, depremden ve soğuk kış şartlarından etkilenen sahipsiz hayvanların barınması için belirlenen noktalara battaniye ve ahşap malzemelerden barınak kuruyor.

Sahipsiz hayvanlara yiyecek ve mama desteği de sunan ekipler, karşılaştığı bazı hayvanları da elleriyle besliyor.

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