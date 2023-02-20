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Elbistan'da 4 bin 500 personel 895 araçla depremin izleri silinmeye çalışılıyor

AA

Elbistan'da 4 bin 500 personel 895 araçla depremin izleri silinmeye çalışılıyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - DURMUŞ GENÇ/TEZCAN EKİZLER - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Elbistan ilçesinde hayatın normale dönmesi için 4 bin 500 personel ve 895 araçla çalışmalar yapılıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ikincisinin merkez üssü Elbistan'da arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından Trabzon ve Samsun büyükşehir belediyelerinin iş makineleriyle yıkılan binaların enkazları kaldırılıyor.

Evleri zarar gören depremzedelerden ilçede kalanlar, yaşamlarını kurulan çadır kentlerde sürdürmeye çalışıyor.

Elbistan Afet Kriz Yönetim Merkezi Koordinasyon Sorumlusu Özgür Başar, AA muhabirine, yardım faaliyetlerinin sistematik yürütülmesi dolayısıyla ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde sıkıntı yaşanmadığını söyledi.

Bölgeye gelen yardımların ilçedeki 18 depoda toplandığını ve depoların doluluk oranının yüzde 80 civarında olduğunu belirten Başar, "Yardımlar ilk andan itibaren bütün köylere ve yaşam alanlarına iletildi. Şu anda ilçede 4 bin 500 personel ve 895 araç görev yapıyor. Su ve doğal gaz sistemleri kuruldu. Doğal gaz, elektrik ve su hizmetlerinde yüzde 95 oranına ulaştık." dedi.

Başar, ilçede 6 mobil bir de uydu iletişim aracının hizmet verdiğini bildirdi.

- Bölge halkına psikososyal destek veriliyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca görevlendirilen 18 ekibin özellikle çadır kent alanlarında çalışma yürüttüğünü vurgulayan Başar, "Şu ana kadar 8 bin 500 afetzedemize psikososyal destek sağlandı. Çadır kentimizde anaokulu oluşturuldu. Anaokullarımızda da çocuklarımıza gerekli rehabilitasyon sağlanıyor." diye konuştu.

Depremin ardından ilçede 3 bin 350 kişinin hastaneye başvurduğunu, 445 kişinin tedavi altına alındığını anlatan Başar, şunları kaydetti:

"Elbistan'da depremde 924 kişi hayatını kaybetti. 924 kişinin de defin işlemleri tamamlandı. Tedavi gören 71 kişi bulunuyor, 167 kişi sevk edildi. Kurulan 2 bin 817 çadırda 7 bin 830 kişi kalıyor. İlçe genelinde depremlerde 96 ahır yıkıldı, 193 ahır zarar gördü. 102 büyükbaş, 1165 küçükbaş hayvan telef oldu. Bölgede 78 hayvan çadırı kuruldu. 37 aşevi hizmet veriyor."

Başar, depremin ardından Elbistan'dan 19 bin 574 kişinin tahliye edildiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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