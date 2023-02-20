Pazarcık'ta çadır kentte kalan depremzedeler kendilerine yardım edenlere minnettar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde AFAD tarafından kurulan çadır kentte yaşayan aileler, kendilerine yardım eli uzatanlara teşekkür etti.

Kahramanmaraş merkezli ilk depremin merkez üssü Pazarcık ilçesinde AFAD tarafından Celal Tekşen Stadyumu'nda çadır kent kuruldu.

Çadırlarda yaşayan depremzedelerin ihtiyaçları, Türk Kızılay, AFAD, asker, polis ve jandarma ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca sağlanıyor.

Çadır kentte başta çocuklar olmak üzere depremzedelere moral vermek amacıyla çalışan gönüllüler, psikolojik desteğin yanında sosyal aktivitelerde de afetzedeleri yalnız bırakmıyor.

Aileler ve gönüllüler özellikle çocuklara depremin acısını unutturmak için yoğun çaba gösteriyor.

Depreme ailesiyle yakalanan Mesut Ganidağlı, AA muhabirine, korkunç bir gece yaşadıklarını ifade etti.

Kendilerine yardım eli uzatan herkese teşekkür eden Ganidağlı, şöyle devam etti:

"İlk günden itibaren devletimiz ve milletimiz yardımımıza koştu. Çocuk savaşta da çocuk, depremde de çocuk. Onların her zaman yanlarında olmak lazım. Çünkü en büyük yara onların gönüllerinde açılıyor. Hiçbir şeyin farkında değiller. Farkında olmamaları içinde gayret göstermek lazım. Devletin tüm imkanları burada. Gerçekten zor günler yaşıyoruz ama el ele vererek bu zor günleri atlatacağız. Buna inanıyorum. Allah buraya yardım eli uzatan herkesten razı olsun. Milletimize bir daha böyle bir acı yaşatmaz inşallah."

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